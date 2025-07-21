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美周記／uka貓咪指甲油可愛爆擊、AESOP天竺葵系列用過回不去

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記者曾怡嘉／台北報導

炎熱夏季正式報到，一起來看看本周美妝新鮮貨，讓你快速了解，看看是否能列入你的購買清單之中。

▲▼美周記 。（圖／品牌提供）

▲貓咪漫步系列以貓的花色與神態為發想。

2024年，uka品牌主理人暨首席美甲師－渡邉季穗女士以自家愛貓為起點，展開一場針對貓咪花色與神態的深度色彩研究，首度推出Cat Study貓咪漫步系列指甲油，讓淘氣貓咪躍上指尖。

▲▼美周記 。（圖／品牌提供）

▲推出全新5色供消費者挑選。

今年為了慶祝即將到來的8月8日「國際貓咪日」，uka Cat Study貓咪漫步系列指甲油迎來全新5款色選：祖母綠貓眼、灰藍貓眼、裸粉貓眼、豹紋亮片、炭黑貓眼，透過細緻磁粉及跳色亮片，勾勒出專屬貓咪的神秘氣質，隨心打造雙手個性閃耀光澤。

▲▼美周記 。（圖／品牌提供）

▲天竺葵身體系列為AESOP的長年熱銷單品。

在世界各地的浴室裡，Aesop 天竺葵身體保養系列始終佔有一席之地；自 1998 年推出以來至今已有 27 年，可稱得上品牌的經典。今年，Aesop 特別以綠意盎然的店窗陳列設計，再次頌揚其沁心活力、激發感官的綠意香氣。

▲▼美周記 。（圖／品牌提供）

▲洗後清爽舒適是備受青睞的原因。

天竺葵身體保養系列適合一年四季使用，無論氣候如何變化，皆能為肌膚與感官注入一抹美好綠意。在溫暖炎熱月份，去角質露、潔膚露有助於洗去濕熱氣候與通勤悶汗留下的黏膩感，再以潤體精油與乳霜進行補水修護，令肌膚感到清新沁人。

▲▼美周記 。（圖／品牌提供）

▲舒特膚主打敏弱肌也可以溫和有效煥膚。

舒特膚推出全新三酸煥膚嫩亮系列，包含三酸煥膚嫩亮潔膚露，三酸煥膚嫩亮修護乳」，專為敏感肌設計的日常煥膚保養，徹底打破「敏弱肌無法煥膚」的迷思。

▲▼美周記 。（圖／品牌提供）

▲歌手陳華、韋禮安受邀為全新系列站台。

夏天肌膚容易泛紅或發癢，三酸煥膚嫩亮系列含有杏仁酸和葡萄糖酸成分，它們能幫助溫和代謝老廢角質、均勻膚色，又不會讓肌膚變乾。加上還有菸鹼醯胺、維他命原B5、甘油這些很好的成分，保濕修護力很夠。

關鍵字：

美妝, 指甲油, 身體保養, 敏感肌, 夏季

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