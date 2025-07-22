楊祐寧搶穿Bottega Veneta「戶外系列」！後背包、編織新品實用又時髦

記者鮑璿安／綜合報導

Bottega Veneta近日正式推出「Still Peaks」戶外膠囊系列，品牌首次大動作跨足機能時尚領域，並找來演員楊祐寧擔任形象主角，於大自然間自信演繹品牌風格。廣告大片中，楊祐寧身穿粉嫩風衣外套與棕色工裝褲，搭配品牌經典 Intrecciato 編織皮革側背包，映襯阿爾卑斯山靜謐壯麗的自然景色，展現內斂沉穩的個人風格與戶外探索的冒險氣質。





▲演員楊祐寧擔任形象主角 。（圖／品牌提供）

「Still Peaks」系列是Bottega Veneta對戶外服飾的一次嶄新詮釋，主打實穿性與設計感兼備的單品，包括男女裝皆有的霧面防水尼龍夾克、彈力針織長褲與貼身背心等；其中以柔軟羊絨打造的毛絨背心與外套亦為亮點，提供卓越保暖機能，同時保持品牌一貫的高級質感。顏色則呼應自然主題，選用如「海鹽白」、經典黑與「灌木青」等大地色系，完美契合山林與城市穿梭的需求。





▲Crossroad 皮革細節多口袋後背包 $132,000；Hop 經典編織皮革大號麂皮肩背包 $173,400 。（圖／品牌提供）

系列中不可忽視的配件也備受關注，如楊祐寧演繹的編織側背包，以及新登場的「Crossroad 多口袋後背包」，集結 Bottega Veneta 標誌性的皮革細節與高度機能設計，適合城市通勤與戶外行程無縫銜接；另有以麂皮編織製成的大號肩背包「Hop」款，和復古休閒鞋「Orbit Flash」，皆展現品牌工藝與戶外文化融合的成果。品牌特別為此系列設計的「山巔刺繡標籤」成為點睛之筆，象徵探索精神與壯闊自然景致的連結。

同場加映

▲ Gucci最新Tennis系列曝光 。（圖／品牌提供）

隨著溫布頓網球錦標賽熱血展開，時尚圈與網球運動也更加緊密了，Gucci正式發表全新 Gucci Tennis 系列，以復古美學詮釋運動時尚，重現1970年代網球文化的魅力，並藉此致敬品牌首度推出網球風格單品的歷史時刻。此次系列涵蓋男女裝服飾、包款與配件，女裝以經典白色為基調，完美結合網球DNA美學，採用俐落的百褶剪裁與短裙設計，搭配品牌標誌性的紅綠Web織帶，體現球場上的俐落優雅。