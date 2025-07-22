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Bearista熊杯架爆米花回歸！牛仔新裝超可愛還更好用

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記者蔡惠如／綜合報導

如果你錯過之前那一波熊杯架，現在有第二次機會了！星巴克的人氣話題商品 Bearista 熊杯架爆米花收納組，7／23 起再度回歸，這次穿上了全新的牛仔造型，還加碼附上車掛與肩背帶。除了可以當杯架、收納桶，帶去露營裝小點心、掛在車內放濕紙巾、飲料杯也都很好用，全台限量1500個，想收藏這次可別猶豫太久。

▲星巴克夏日配件周邊。（圖／業者提供）

▲星巴克夏日配件周邊，熊杯架爆米花收納組又回歸啦。（圖／業者提供）

夏日牛仔風的Bearista熊杯架爆米花收納組，除杯架本體和杯身分離設計，還有可拆式車掛帶、側背帶，無論出門、露營、上車都方便（而且很顯眼！）。內附焦糖可可和松露焗雞兩款爆米花，甜鹹口味一次滿足，售價 890 元，搭配 Kermit 隨行杯雙入組售價 980 元，全台只有 1,500 組，喜歡熊熊的朋友得動作快。

▲星巴克夏日配件周邊。（圖／業者提供）

因應夏日到來，星巴克也推出另一款「海灘墊爆米花旅遊組」，以地中海野餐風為靈感，整組包含一塊輕量、防潑水材質的海灘墊，還附有可背的束口袋，內附蜂蜜奶油風味爆米花，甜中帶香不會膩，周末去公園、海邊或野餐都很適合，售價 590 元。

▲星巴克夏日配件周邊。（圖／業者提供）

想為日常加點涼感儀式感，這波 Chillwave 悠藍系列商品也同步推出，包括不鏽鋼冷水壺、TOGO 冷飲杯、馬克杯等，整體配色清新、藍白搭配，適合夏天隨身帶出門。其中最搶眼的是「Bling 璀璨星光女神不鏽鋼杯」，杯身有亮晶晶玻璃點綴，加上按壓式杯蓋，外型亮眼又實用。

▲星巴克夏日配件周邊。（圖／業者提供）

這波還推新飲品，而且都超夏天。「蜜桃吉利星冰樂」用星冰樂冰沙混入蜜桃果肉果凍，還加上滑順鮮奶油，喝起來冰冰涼涼、果香濃郁。「蜜桃吉利烏龍青茶」則偏清爽路線，用蜜桃果凍搭配烏龍茶，果香和茶香比例剛剛好。

▲星巴克夏日配件周邊。（圖／業者提供）

喜歡有點甜、有層次的咖啡口感，可以試試「蘭姆葡萄風味奶香咖啡」。這款是亞太區咖啡師冠軍研發，以濃縮咖啡搭配蘭姆葡萄醬、奶泡，再撒上摩卡粉，有種微酒香與咖啡香交織的獨特感，單杯售價 160 元起。

若你平常都透過外送平台點星巴克，那這波活動也有你的份。即日起到 8／12，只要在 foodomo 平台下單，就能用 250 元買到兩杯指定冰飲，包括蜜桃吉利烏龍青茶、冰焦糖奶香星享那堤、檸檬冷萃咖啡和巧克力碎片星冰樂等，省一點剛剛好喔。

▲PP X MONSTER與COFFEE LAW聯名店。（圖／業者提供）

TOYZEROPLUS 攜手插畫角色「PP X MONSTER」與台北 COFFEE LAW，於敦南概念店展開一場風格實驗，從招牌西瓜咖啡出發，把夏日色彩與日系怪趣角色融合，端出一場視覺與味覺同步解鎖的微型旅行。聯名主題店自即日起營運至 8 月底，從限定飲品、角色吊飾、雙層玻璃杯，到盲盒玩具、聯名服飾與掛耳咖啡，讓一杯日常咖啡多了收藏與探索的理由。

▲PP X MONSTER與COFFEE LAW聯名店。（圖／業者提供）

這次聯名以「A Cup of Coffee is a Mini Trip」為核心概念，藝術家 AAAZ 特別為合作設計了全新貓頭角色，結合 COFFEE LAW 西瓜飲品元素與美式戶外風格，打造出兼具復古與活力的新視覺風格。PP X MONSTER 一直以懷舊日式調性吸引粉絲，這次則首次導入「城市休閒感」，讓角色與咖啡館空間有了更立體的對話，

關鍵字：

星巴克, 限量熊杯架, 夏日新口味, 爆米花, Chillwave

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