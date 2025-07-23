七夕求婚套牢另一半　4大主題求婚儀式浪漫登場

文／人物誌

不論是愛情長跑、或是一見鍾情，「求婚」終將是兩人愛情更上一層的進階。對熱戀中的情人來說，在適合的環境、溫馨的氣氛中來上一段求婚記，那會是讓兩人難以忘懷的珍貴回憶。

農曆七夕即將到來，有情人選個自己喜歡的氛圍，為心儀的另一半套上永恆的定情物，何等浪漫多情。此次，選定臺北市三處不同形式的酒店餐廳，中式、西式、日式、溫泉類型不一，在「求婚桌」前譜一世情緣。

台北文華東方酒店 奢華浪漫一世情

頂著極致奢華的尊榮，台北文華東方酒店不論是連續七年獲得米其林一星認證的「雅閣」中餐廳、或是義式餐廳「Bencotto」，提供私密的包廂讓情人在不受干擾的前提下，以「扇饗傾心、永恆綻放」求婚專案，讓璧人或是至親好友，共享最美的時光。

▲台北文華東方酒店。（圖／台北文華東方酒店）

在酒店的悉心安排下，除了有精緻餐飲外，更有玫瑰花瓣桌面布置、Pol Roger Brut香檳兩杯、贈送30朵紅玫瑰花束、以及五吋慶祝蛋糕。讓情人免除前置準備的辛苦，只要帶著定情戒，在適宜的時刻亮出，感動對方，就是最美的 Happy Ending。

▲中餐廳「雅閣」。（圖／台北文華東方酒店）

目前，已有多對情人在這樣的貼心祝福下，應允走上婚姻之路，喜氣滿滿。包廂的最低消費金額是「Bencotto」18,000 起、「雅閣」30,000 起，整體價格依據實際需求人數跟客製化內容而定，需另加10%服務費。實際供應情況依現場為準。適用於週一至週四，不適用於特殊日與優惠活動期間。

北投麗禧溫泉酒店 為情人的愛情升溫

如果你是泡湯愛好者、或是想營造特別的求婚儀式，不妨來上一場溫泉求婚記。在五星級的北投麗禧溫泉酒店，可以在C’est Bon歐陸餐廳享用全新推出的春夏現代法式佳肴，在綠意環繞中品味清爽繽紛的饗宴。當然，這裡避開了擁擠的人潮，很適合兩人世界的獨享，邊用餐邊看景，在不經意的瞬間留住了感情的定格，一生一世走一起。

▲五星級北投麗禧溫泉酒店。（圖／北投麗禧溫泉酒店）

美食只是助興，也可說是浪漫的開始，幾道不同風味的菜色、搭配香檳入口，氣氛自然而生，整套的求婚專案包括3,080元的雙人套餐、提供精選紅白酒、以及專屬求婚紀念蛋糕，為重要的時刻留下甜蜜印記，整套費用為7,500元加上一成服務費。

溫泉飯店求婚，除了拉長兩人獨處溫存的時間，也能在完成求婚儀式後，一起去泡湯，讓白磺溫泉的泉質，潤澤情人的肌膚，讓愛更昇華！

JR 東日本大飯店台北 午茶創新儀式感

求婚可以是傳統形式、也可以求新求變，或許，愛意就藏在蛋糕或是甜點中，咀嚼的每一口都是驚喜滿滿。成立四年的 JR 東日本大飯店台北，以下午茶的甜點方式，讓年輕情侶在自在的下午茶套餐，以出其不意的浪漫情境套住對方，成就終生難忘的愛情回憶。

▲下JR東日本大飯店台北推出下午茶套餐。。（圖／JR 東日本大飯店台北）

求婚的方式因人而異，下午茶式的求婚，自在感和放鬆感是其重點，而且價位約在1,480元上下，可享用14道甜鹹不一的點心，對上班族或是較為年輕世代族群，是一場無拘束的求婚儀式，而日系飯店的甜點，料工實在、甜蜜蜜的滋味口感，不論是提前將求婚戒融入甜點中，或是在享用甜品的當下秀出求婚儀式，創新中卻又不失儀式感。

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