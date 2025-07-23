試開箱／鳥羽刺繡、原石顆粒！超細膩口紅根本藝術品

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

精品的迷人之處就在於充滿底蘊的工藝與美感，身為法國歷史悠久的美妝品牌嬌蘭不只是把彩妝質感做好，更是每一件單品都成為藝術品般的存在，同時讓藝術存在於每個細節，2025年秋妝經典的紅寶之吻高訂唇膏以翎羽之華為靈感，將鳳凰、孔雀華麗多彩的羽毛，運用緞光感的材質設計出唇膏盒身，在不同光線下展現出波光粼粼的色彩，給人高雅、尊貴的氛圍。

光用從平面視覺上看，好像只是色彩飽滿的紅寶之吻唇膏，但實際拿在手心，宛如絲綢般細緻的布料，在陽光下可以展現出像是羽毛、根根分明的線條感，搭配局部特殊的金色亮漆，讓立體度與奢華感更升級，給人精緻古典的氛圍；當然這次也跟著推出8個新色，有霧面也有光澤款，質地都一如既往的飽和絲滑。

更令人讚嘆的是這次還攜手巴黎刺繡工作室Baqué Molinié的兩位藝術家Laetitia Baqué與Victor Molinié，為紅寶之吻高訂唇膏打造了風華翎羽限量套組，紅色布料為基底，手工縫製絕美的紅色珠寶與鑽飾，優雅曲線讓羽毛更加栩栩如生，拿在手上簡直就是極致高貴的藝術品。





提到質感超棒的唇膏新品，絕對不能錯RMK今年秋季全新誕生的絲絨光彩口紅系列，比起之前的露光柔潤口紅系列，更加飽和、霧光的質地，絕對是喜歡顯色度更明顯人的首選，天鵝絨質感的細膩微光，搭配觸碰到雙唇就不自覺融化的柔滑質地，可以展現出純淨的發色度，一次推出12支色選，都是絕美的零廢色。

在創意總監Yuki接任RMK之後，不僅色彩、質地擁有大幅度的轉變，在包裝上更以他擅長捕捉自然大地元素的靈感，將具有凹凸表面的材質設計在唇膏盒子頂部，中央管身金屬部分則是有點類似半霧面的色調，帶出都會洗鍊的氛圍，每一個細節都極致講究。