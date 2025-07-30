夏天才是養髮黃金期！掉髮、油頭、頭皮屑全是「頭皮在求救」！

▲夏天是頭皮出狀況的高峰期。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

事實上夏天才是頭皮出狀況的高峰期！氣溫飆高、濕度爆表，再加上頻繁出汗與清潔，不只容易出油、冒屑、癢癢，還可能進一步掉髮、塌髮、髮根無力？而「養髮」關鍵正是別只顧頭髮，頭皮才是真正主角！以下推薦四款夏季熱搜養髮法寶，不論你是油頭困擾還是髮量焦慮，都能從頭根本改善。

【juliArt覺亞】頭皮健康月開跑！沁涼茶樹系列也同步登場

每到夏天，頭皮不是狂出油就是狂冒屑，下午就塌成一片、異味也悄悄飄出？為了讓消費者正視頭皮健康問題，juliArt覺亞今年再度啟動「頭皮健康月」，透過線上與全台實體頭皮健檢，邀請大家重新認識自己的頭皮狀態，只要完成檢測還能兌換高階養護洗髮精30ml兩瓶喔。

▲juliArt覺亞「頭皮健康月」活動時間為7／18～9／22，凡期間完成線上或實體頭皮檢測，都能加碼獲得高階養護洗髮精30ml兩瓶。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

對應夏季困擾，juliArt覺亞也同步推出全新「沁涼茶樹系列」，以茶樹精油與薄荷醇為核心，從深層清潔、控油降溫到舒緩抗菌一次到位。主打的控油蓬鬆洗髮精採用pH5.5弱酸性胺基酸配方，溫和不刺激，不含SLS界面活性劑，敏弱頭皮也能安心使用外，系列還包含3in1洗髮沐浴露與淨化噴霧等多款夏季單品，不只讓頭皮自由呼吸，連髮根也能一整天蓬鬆不塌！

▲這次「控油蓬鬆洗髮精」跟「3in1洗髮沐浴露」都有推出沁涼茶樹版本，新品組合還有加贈沁涼茶樹頭皮淨化噴霧&甘草次酸角質淨化液（經典版）。（圖／吳雅鈴攝）

▲如果有外出旅行需求，小ml數的沁涼茶樹旅行組，也很方便隨身帶著走。（圖／吳雅鈴攝）

【uka舒活頭皮按摩刷】日本沙龍熱銷神器！邊洗邊按摩讓髮根甦醒

來自東京的沙龍品牌uka，以輕巧實用的「舒活頭皮按摩刷」打出人氣，採用矽膠材質與掌心尺寸設計，能深入按摩頭皮、促進循環，只要搭配洗髮精以Z字型刷按髮際線到頭頂，不但可提升清潔力，也讓每次洗頭都變成療癒的儀式。

▲uka的「舒活頭皮按摩刷」因為可以很容易刷按到每個角度的頭皮穴位，對想放鬆頭皮的人來說，是非常棒的小工具（圖／品牌提供）

今年七夕限定的「薄荷巧克力」新色更是有著超吸睛外型，雙色設計＋仿巧克力包裝好可愛！不只平時能隨時按壓百會穴、風池穴，也可搭配頭皮噴霧或精華液使用，加強吸收效果，建議雙手各持一支，可同步掌握兩側角度，無論日常放鬆或強化髮根都超有感！

▲uka舒活頭皮按摩刷（硬）薄荷巧克力／780元。（圖／吳雅鈴攝）



【綠藤生機】洗頭不是越去油越好！以純淨洗髮法拯救夏日扁塌髮

台灣夏天又悶又熱，頭皮油膩扁塌成了日常煩惱，針對此現象，綠藤生機主張「減法保養」，避開矽靈、SLS等刺激成分，讓頭皮回歸自然平衡，例如「頭皮淨化蜂膠⁺洗髮精」，大幅提升巴西綠蜂膠濃度並搭配北美檸檬植萃，實測抗菌率高達96.4%，讓頭髮擁有更持久的清爽蓬鬆感之外，也因為天然溫和地調理，不會產生抗藥性，所以能安心天天使用。

▲綠藤生機頭皮淨化蜂膠＋洗髮精，能深入頭皮根本調理改善頭皮癢、出油等不適問題，重建頭皮健康平衡。（圖／品牌提供）

【RANMU蘭夢】57年專利級養髮液來台！專為高濕氣氣候打造

來自日本的養髮品牌蘭夢，擁有57年專業背景與全球24國專利，針對高濕熱氣候推出「蘭夢精粹養髮液」，以大花蕙蘭與12種天然植萃調理頭皮、維持毛囊健康，特別推薦給35歲以上女性做預防性養護，結合專業毛髮診斷與科技配方，為落髮與髮量困擾提供科學養護解方。

▲RANMU蘭夢精粹養髮液榮獲近60名通過日本毛髮科學協會認證的專業毛髮診斷士推薦，幫助女性重拾健康、光澤與豐盈的秀髮。（圖／品牌提供）



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