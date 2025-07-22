大暑養生別做錯！5種常見傷身習慣　你中了幾個？

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash

今（22日）迎來夏季最後一個節氣-大暑，大暑是一年中最炎熱的節氣，氣溫高、濕氣重，人體容易出現中暑、疲倦、食慾不振等現象。此時應掌握「清涼而不寒、排濕而不傷陽」，若不注意養生，反而會損害健康，以下這些常見的傷身錯誤行為一定要避免。

#貪吃冰品

天氣一熱就想吃冰，但是過量食用冰飲、冰品易造成腸胃不適、腹瀉或影響脾胃運化功能。建議清淡飲食，多攝取蔬果、苦瓜、冬瓜、綠豆湯等清熱解暑的食物，幫助降火氣、排濕氣。

#吹冷氣直吹或氣溫開太低

冷氣開太強、直吹頭部或背部，容易引發頭痛、關節痠痛，甚至導致“冷氣病”。此時，應少量多次補充水分，避免脫水。可搭配淡鹽水、茶飲如菊花茶、薄荷茶等解暑飲品。

#日曬過久不防曬

長時間曝曬不僅易中暑，也會曬傷皮膚，甚至加速皮膚老化。建議出門要做好防曬，選擇通風涼爽的環境最適合。

#熬夜作息混亂

夏日夜晚常想晚睡，但長期熬夜會影響免疫力與肝臟代謝，讓暑氣更易侵體。建議中午可安排短暫午休，幫助恢復體力。

#過度運動或劇烈活動

高溫時劇烈運動易導致脫水、中暑，應量力而為。建議清晨或傍晚進行緩和運動，如散步、太極等，有助流汗排濕、增強體力。