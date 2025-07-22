fb ig video ETtoday search mobile

大暑養生別做錯！5種常見傷身習慣　你中了幾個？

>

記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

今（22日）迎來夏季最後一個節氣-大暑，大暑是一年中最炎熱的節氣，氣溫高、濕氣重，人體容易出現中暑、疲倦、食慾不振等現象。此時應掌握「清涼而不寒、排濕而不傷陽」，若不注意養生，反而會損害健康，以下這些常見的傷身錯誤行為一定要避免。

▲▼5種常見傷身習慣　你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

#貪吃冰品

天氣一熱就想吃冰，但是過量食用冰飲、冰品易造成腸胃不適、腹瀉或影響脾胃運化功能。建議清淡飲食，多攝取蔬果、苦瓜、冬瓜、綠豆湯等清熱解暑的食物，幫助降火氣、排濕氣。

#吹冷氣直吹或氣溫開太低

冷氣開太強、直吹頭部或背部，容易引發頭痛、關節痠痛，甚至導致“冷氣病”。此時，應少量多次補充水分，避免脫水。可搭配淡鹽水、茶飲如菊花茶、薄荷茶等解暑飲品。

▲▼5種常見傷身習慣　你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

#日曬過久不防曬

長時間曝曬不僅易中暑，也會曬傷皮膚，甚至加速皮膚老化。建議出門要做好防曬，選擇通風涼爽的環境最適合。

#熬夜作息混亂

夏日夜晚常想晚睡，但長期熬夜會影響免疫力與肝臟代謝，讓暑氣更易侵體。建議中午可安排短暫午休，幫助恢復體力。

▲▼5種常見傷身習慣　你中了幾個？ 。（圖／Unsplash）

#過度運動或劇烈活動

高溫時劇烈運動易導致脫水、中暑，應量力而為。建議清晨或傍晚進行緩和運動，如散步、太極等，有助流汗排濕、增強體力。

關鍵字：

夏季健康, 大暑, 養生守則, 中暑警報, 暑熱注意

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

汶萊王子妃白色褲裝破百萬　出自Dior高級訂製服、包也是特殊款

汶萊王子妃白色褲裝破百萬　出自Dior高級訂製服、包也是特殊款

摩納哥王妃造型慘收負評　寬褲連177公分的她都難駕馭

摩納哥王妃造型慘收負評　寬褲連177公分的她都難駕馭

長輩緣爆棚的三大星座！TOP 1根本「老人收割機」個性穩重務實最受喜歡

長輩緣爆棚的三大星座！TOP 1根本「老人收割機」個性穩重務實最受喜歡

7個特質顯示你很無趣　只是大家不好意思告訴你 摩納哥王妃15萬櫻桃裝好亮麗　慶老公即位20周年喜氣洋洋 迎大暑星巴克今「大杯以上買一送一」　連兩天都能多賺一杯 最能感受幸福的2種人　跟他們相處會更快樂 韓爆紅瑪莉珍鞋Rockfish登台！加碼「台灣限定色」、木質空間太好逛 安格斯12星座一周運勢7／21-7／27　獅子易陷入爭議、天蠍可能舊情復燃 沁涼茶香上身！夏季必收「8款茶香系香水」推薦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面