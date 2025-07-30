以樹為詩、以鑽為筆　De Beers最新高級珠寶譜寫自然頌歌

▲模特兒佩戴De Beers向「生命之樹」猴麵包樹致敬的Baobab Magnitude珠寶套組。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

英國奢華珠寶品牌De Beers繼一月份推出的Essence of Nature高級珠寶系列第一篇章後，近期於巴黎高級訂製時裝週期間發表第二篇章25件新作，延續對樹木的壯麗之美與其雋永寓意的頌揚，全新作品以 De Beers 鑽石原產地中的代表性樹木為靈感，透過大膽創意手法將樹木的姿態、肌理與生命能量，轉化為可佩戴於身的藝術詩篇，彰顯其作為唯一始於鑽石之源的奢華珠寶品牌，與大自然的深厚淵源，並始終致力守護自然的初衷。





▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Camelthorn Resilience 鑽石垂墜式項鍊設計圖 ，此作品共有7種不同佩戴方式，項鍊的一部分可拆下作手鍊佩戴，原處可替換為手工精雕白金枝條，垂墜部分及梨形切割主鑽吊墜亦可拆卸。

De Beers Essence of Nature高級珠寶系列第二篇章的設計靈感，源自品牌鑽石產地的自然風貌，四套作品分別受到品牌四大鑽石產地——納米比亞、南非、波札那以及加拿大境內獨具代表性的樹木啟發，將英倫創意設計結合精湛工藝，傳神演繹植物美態。新作Camelthorn Resilience套組向納米比亞沙漠中特有的駱駝刺樹致敬，藉由金匠巧手於珠寶雕琢出宛如蜿蜒枝幹的樹皮紋理，如雕塑品般的不對稱手鐲完美詮釋駱駝刺樹枯枝的倔強剪影，而Camelthorn Resilience Toi et Moi雞尾酒戒指則展現大膽美學，鑲嵌一顆褐色鑽石原石與一顆 2.25 克拉梨形切割白鑽，形成鮮明對比。

▲De Beers Camelthorn Resilience手鐲經手工雕琢呈現如樹皮般的紋理，中央主鑲為2.20克拉的梨形切割鑽石。

▲De Beers Camelthorn Resilience Toi et Moi雞尾酒戒指鑲嵌一顆未經雕琢的褐色鑽石原石與一顆 2.25 克拉梨形切割白鑽。

讚頌非洲波札那大地「生命之樹」猴麵包樹的Baobab Magnitude套組，同樣風格強烈，De Beers將手工雕琢的黑玉與彩色、白色鑽石原石及拋光鑽石巧妙地組合在一起，同時融入可轉換的驚喜設計，當中鑲嵌3.01克拉濃彩黃鑽的手工雕刻黑玉吊墜搭配鑲嵌著鑽石原石和黑玉的長項鍊，吊墜可轉換為胸針佩戴，也可搭配由鑽石原石和拋光鑽石組成的可拆卸式流蘇，為穿搭增添趣味；同系列的垂墜式耳環也有變化性，墜飾部分可單獨拆卸，為佩戴者提供兩種不同的造型選擇。





▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Baobab Magnitude 鑽石吊墜項鍊及胸針，吊墜可作胸針佩戴，流蘇部分亦可拆卸。





▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Baobab Magnitude鑽石垂墜式耳環，下方的黑玉墜飾部分可拆卸，提供兩種不同佩戴方式。

▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Baobab Magnitude鑽石雞尾酒戒指，中央鑲嵌一顆2.01 克拉艷彩黃鑽，與黃、褐、綠三色鑽石原石交相輝映。

Jacaranda Bloom套組則以南非的藍花楹樹為主題，De Beers為展現藍花楹花團錦簇的嬌美，採用多顆梨形、欖尖形和圓形明亮式切割的拋光白鑽構成華美的鑽石花簇，部分作品以大明火琺瑯工藝裝飾，為珠寶增添迷人的漸變紫色調。此外，Jacaranda Bloom Masterpiece鑽石開放式項鍊鑲嵌著一顆 20.10克拉D色內外無瑕鑽石也令人驚嘆，此珍罕巨鑽來自De Beers Natural Works of Art系列，堪稱地球上最稀有、最美麗的瑰寶之一，可轉化作為戒指佩戴，為此系列重量級之作。





▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Jacaranda Bloom Masterpiece鑽石開放式項鍊設計圖，重達 20.10 克拉的主鑽可拆卸下作為戒指獨立佩戴。





▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列可轉換式設計的Jacaranda Bloom鑽石與琺瑯吊墜耳環，周圍環繞著紫色大明火琺瑯的梨形吊墜採可拆卸式設計。

▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Jacaranda Bloom Masterpiece 鑽石皇冠式戒指，作品由兩枚戒指構成，可單獨或組合佩戴，主鑽為珍稀的1.01 克拉濃彩粉紅鑽。

加拿大同為De Beers四大鑽石產區之一，Essence of Nature高級珠寶系列第二篇章中的Maple Colours套組便是以加拿大的國樹—楓樹為主題，運用18K黃金、白金與玫瑰金勾勒出俐落的幾何線條，呈現出摺紙藝術風格（origami）的輪廓，為描繪出落葉的自然紋理，運用多種超高工藝鑲嵌技巧鋪排白鑽，與拋光貴金屬交錯排列，再點綴橘色調彩鑽作為主石，其中Maple Colours項鍊為可轉換式設計，楓葉造型墜飾可取下作為胸針。透過Essence of Nature高級珠寶系列第二篇章，De Beers不僅致敬品牌四大礦區的饋贈，也凸顯品牌對保護鑽石原產地自然生態的堅定永續承諾。





▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Maple Colours 鑽石戒指，主鑽為1.15 克拉的豔彩黃橘鑽（左）以及Maple Colours鑽石耳環（右）。





▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Maple Colours鑽石項鍊與胸針設計圖，楓葉造型部分可拆卸作為胸針佩戴，項鍊亦可單獨佩戴。

回顧Essence of Nature高級珠寶系列第一篇章，De Beers以屹立不搖的樹木為靈感，分別由第一篇章中的Embrace套組以抽象手法演繹樹根，首度採用木化石黑玉包覆主鑽，其上環繞的不同綠色調的綠鑽原石，激盪出時髦火花；Interlace套組則以蜿蜒的鑲鑽曲線交織纏繞著黃色鑽石原石和拋光美鑽，具象展現樹根姿態；第三套Foundation珠寶則描繪樹冠姿態，按大小漸變排列的圓形明亮式鑽石鑽石如葉片般展開，大自然果然是De Beers的創意寶庫，繼續為珠寶藏家帶來驚喜。





▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列第一篇章Embrace鑽石手鍊。





▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列第一篇章Interlace鑽石耳掛。





▲De Beers Essence of Nature高級珠寶系列第一篇章Foundation鑽石項鍊。