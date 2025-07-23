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Thread掀熱議「台灣男生很臭」！7招氣味管理教你破解危機

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▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲Thread上被說「台灣男生很臭」！這7件事決定你聞起來有沒有教養 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

近日在社群平台 Thread 上，不少人抱怨「台灣男生很臭」，這句話一度引發網友熱議。在空氣濕黏的台灣夏天，體味往往比你以為的更早一步讓人留下印象。不管你穿著多精緻、談吐多得體，若忽略了身上的氣味細節，往往在無聲之中就讓人悄悄扣分。

事實上，「不精緻也能帥，但乾淨是底線」已成為現代男性基本修養的一部分。以下整理7個實用又不失品味的氣味管理原則，幫助你在悶熱季節中，保持清爽、留香而不濃，做個真正令人舒服的男人。

01｜頭皮清潔是每日功課，別讓油耗味出賣你
台灣氣候濕熱，即便短髮也無法避免頭皮出油發臭。每天洗頭不是潔癖，是社交基本禮儀，記得選用清爽型去油洗髮產品，才能抑制氣味源頭。

02｜耳朵是被忽略的「親密氣味區」
你可能聞不到自己的耳後，但親密距離的人聞得到。洗完澡後用棉花棒清潔耳道與耳後，不僅衛生，也避免曖昧時刻留下壞印象。

03｜香味要有設計感：乾淨、低調，不搶戲
避免厚重麝香或古龍水，選擇淡香型體香膏或無香除臭劑，才不會與汗味混合成災難。記得香氣是點綴，不是主角。

04｜材質決定味道，化纖材質易臭
穿搭不只看設計，更要顧及布料功能性。棉與麻是夏季衣櫃的氣味救星，科技材質雖然快乾，卻容易悶熱、滋味翻倍。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲清潔是每日功課，耳朵是被忽略的「親密氣味區」。（圖／記者王威智攝）

05｜鞋是男人第二張臉，也會「說話」
再貴的鞋也扛不住悶汗。定期清洗鞋子、鞋墊，並在鞋內放入未使用的濾掛咖啡包，低成本卻極有效的除濕除臭神器。

06｜通勤與辦公要「雙裝備」
上班前騎車或搭捷運，汗流浹背是常態。不如先穿T恤通勤，進公司再換乾淨內搭與襯衫，讓汗味留在塑膠袋，不留在辦公室。

07｜濕紙巾是你的救命夥伴
帶上幾張無香濕紙巾，進洗手間時擦拭脖子、腋下、手肘與胯下，重點清潔區域保持乾爽無異味，尤其長時間外出或約會前最為關鍵。

現代男性對氣味的管理，不只是衛生，更是一種生活風格的展現。記住，氣味不該是「存在感」，而應是「舒服的存在」。讓自己的體味成為無聲的魅力，從此不只看起來乾淨，更聞起來可靠。

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體味管理, 體味, 男性保養, 夏季清潔, 男士香氛, 男人要乾淨, 個人風格, 日常儀式感, 男性生活風格, 不臭才是帥

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