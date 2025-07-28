夏日不脫妝！不同膚質妝前保養一次看懂　混油肌分區上底妝更服貼

文／美人圈

夏季氣溫飆高，肌膚最容易出油脫妝、斑駁，想讓底妝從早到晚都服貼清爽，「妝前保養」超級關鍵！專業化妝師提醒：不同膚質在妝前保養的重點不一樣，油肌、混油肌重點是控油＋簡化保養程序，乾肌、混乾肌則要把保濕做足、同時兼顧清爽不油膩！以下整理好三種膚質對應的夏季妝前保養重點，針對膚況精準打底，底妝更輕盈持久！

油肌妝前保養：精簡＋控油才是關鍵

STEP 1：潔膚水或化妝水擦拭平衡肌表

夏天皮脂旺盛，妝前先用潔膚水或化妝棉沾化妝水，輕拭肌膚帶走多餘油脂與髒污，有助梳整膚況、讓肌膚紋理更細緻、底妝更貼合。

STEP 2：控油精華局部上，精簡不累贅

挑選清爽型保濕精華打底，針對T字、鼻翼等容易出油區塊加強使用控油精華，後續不需要再上乳霜，避免讓妝感變厚重、影響持妝力。

STEP 3：用防曬取代乳液或乳霜

最後一步可用有保濕力的防曬或帶潤色功能的隔離霜收尾，取代傳統乳液或乳霜，保濕、防曬一次搞定，妝前更清爽不黏膩。

▲油肌妝前保養。（圖／IG@codeglokolor.official）

混油肌、混合肌妝前保養：分區管理很重要

STEP 1：濕敷＋化妝棉擦拭軟化角質

混油肌妝前一樣先梳理肌膚紋理，可選擇濕敷化妝水後再以化妝棉輕拭，幫助去除表層老廢角質，讓後續保養更好吸收、底妝不卡粉。

STEP 2：精華分區上，加強局部調理保養

以清爽型補水精華為主，T字等油脂旺盛區使用控油型精華，乾燥區域則補水加強，做好肌膚「區域管理」才能妝前穩定。

STEP 3：防曬取代乳霜，輕盈鎖水

最後一樣用帶滋潤度的防曬或隔離霜取代乳霜，不只鎖水、還能隔離紫外線，底妝更清透不卡紋。

▲混油肌、混合肌妝前保養。（圖／IG@espoir_makeup）

混乾肌、乾肌妝前保養：保濕兼具清爽是重點

STEP 1：濕敷+擦拭讓膚表更細緻

夏天即使潮濕，乾肌還是可能脫皮、浮粉，妝前先用化妝水濕敷，幫助軟化角質，再用化妝棉輕拭帶走浮皮，讓膚表更平滑服貼。

STEP 2：保濕精華+精華油潤澤鎖水

選擇含玻尿酸、神經醯胺等成分的高保濕精華，先搓熱掌心後按壓全臉幫助吸收。若肌膚仍覺得乾，可再加1-2滴精華油進一步加強保濕力，讓肌膚更柔軟、不容易卡粉。

STEP 3：滋潤型防曬取代乳霜

即使是乾肌，夏季肌膚也容易悶出油，建議可用高滋潤型防曬產品取代乳霜，不但保濕力夠、還兼顧防曬，有些甚至帶有修飾膚色的效果，一瓶多用超適合夏天！

▲混乾肌、乾肌妝前保養。（圖／IG@sisterann_official）

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