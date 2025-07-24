台人搜「睡不著」居全球第2！睡眠專科醫師分享5招　啟動副交感神經更好眠

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、達志示意圖

根據挪威健康與醫療資訊平台Helsestart，針對全球2022年與2024年失眠議題的統計報導發現，台灣是全球第二頻繁搜尋「睡不著」關鍵字的國家，次數更為它國平均的11倍之多。在數位化時代伴隨著超載資訊與即時的生活步調，身心疲累感深刻，被要求多功的腦袋總是靜不下來，「很累但睡不著！」睡眠專科醫師許瑛倢認為，這可能和自律神經失調有關。

＃什麼是自律神經失調？為什麼會讓人很累但睡不著？



想擁有高品質睡眠，就要先認識自律神經背後的2大主角：「交感神經」和「副交感神經」，兩者像是蹺蹺板，互相調節對方，前者像是油門，負責消耗身體能量，促使心跳加速、呼吸變快；後者則相反，猶如煞車負責保存能量，讓人心跳減速、呼吸變慢，幫助身體的自我修復。

「這座蹺蹺板碰到焦慮跟壓力就會失去平衡。」許瑛倢指出，正常而言，白天的交感神經應該高度運作，到了晚上睡覺，交感神經則退場休息、輪到副交感神經開始作用，之所以失眠、很累但睡不好，就是因為兩者失衡，交感神經到了夜晚依然亢進、副交感神經沒有順利啟動。

＃幫助睡眠可以怎麼做？醫師分享5個簡單方法



自律神經不像肌肉，無法用大腦直接控制，但可以透過其他行為調節，幫助降低交感神經活躍度、激活副交感神經。「減少刺激跟資訊的接收，睡前讓大腦暫時關機就是一夜好眠的關鍵。」許瑛倢分享，如果想睡得更好，建議培養一些睡眠衛生習慣。

1.避免睡前滑手機



滑手機帶來的危害分為兩種，一種是電子設備的藍光會抑制褪黑激素產生，另一種則是睡前讓大腦接收過多資訊，可能導致交感神經亢進，進而影響睡眠品質。許瑛倢說明，如果真的很難戒除滑手機的習慣，那麼盡可能睡前減少看戰爭、血腥片或難以消化的資訊，避免影響情緒。

2.調整睡眠環境



調整讓自己感到舒服的房間溫度、光線、床具枕頭，創造放鬆入睡的環境。

3.調整呼吸



許瑛倢指出，想透過呼吸讓身體真正放鬆，有三個重要關鍵：

Tips 1：使用腹式呼吸：腹式呼吸可以有效刺激橫膈膜，進一步啟動迷走神經，這是副交感神經系統中最重要的神經之一，有助於讓身體進入修復狀態。

Tips 2：使用鼻子呼吸：氣流經過鼻腔時，能刺激副交感神經，幫助大腦接收到「可以休息了」的訊號。

Tips 3：調整呼吸節奏，每次呼吸約6秒：放慢呼吸節奏，練習讓每次完整的吸吐各維持在6秒鐘，也就是吸氣6秒、吐氣6秒，可以有效降低交感神經活性，讓心跳、血壓漸漸穩定下來。

4.定時睡覺



遇到假日，不少人會通宵追劇，隔天再打算好好「補眠」，「報復性睡眠其實無法彌補平日的睡覺時數。」許瑛倢表示，平日上班早睡早起、假日熬夜晚睡，反覆切換下會打亂生理時鐘，即使假日延長睡眠時間，也無法修復長期累積的睡眠債，反而容易讓身體越睡越疲憊，難以獲得真正的休息。

5.建立睡前儀式



美國國家睡眠基金會分享，睡前30至60分鐘建立儀式，能強化大腦更順利地從清醒模式切換到睡眠模式，例如泡杯非咖啡因的花草茶、泡熱水澡、寫寫日記，都是很好的方法。

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