喜歡哪一種獨處空間？分析你習慣的釋放壓力方法

記者李薇／綜合報導 圖／AI

在面對壓力的時候，人往往都會尋求自己感受最舒適的方式，以避免自己受傷，而你是怎麼對待充滿壓抑的自己呢？以下這個心理測驗可以找出你自己習慣的釋放壓力方法，測過的人都覺的超準。

Q：以下哪一個是你喜歡獨處的空間？

A.咖啡店靠窗位

B.公園長椅

C.深夜便利商店

D.舊書店角落

A.咖啡店靠窗位



你的自我防衛方式是：透過「半開式觀察」來釋放壓力。

當你感受到壓力時，你會走進有咖啡香的空間，挑選能望見人來人往卻又不被打擾的窗邊位置，在這裡，你像是找到了一個「情緒緩衝站」，既能透過窗外變化的街景轉換注意力，也能藉由手中咖啡的溫度靜靜梳理內在的思緒。

你的心理應對模式是：細膩觀察＋儀式感安撫。

你會注視著街上人群的步伐、天邊雲彩的變化，用攪動咖啡的手勢穩住節奏，把喧囂的外界變成安靜的背景音，默默恢復內在的能量，這樣的方式讓你擅長在人群之中尋得內心的平靜，但有時也會把真實的情緒收起，習慣說出「沒事，我看看就好」。

B.公園長椅



你的自我保護策略是：透過自然「稀釋」情緒的濃度。

當你感到疲憊或思緒沉重，你會選擇坐在公園的長椅上，讓陽光穿過樹葉灑落在身上，聽鳥鳴環繞耳邊，大自然那種「不急不迫」的氛圍，是你最安心的修復空間，樹影晃動與微風流動，能夠慢慢安撫你內心的不安，將情緒從濃烈變成平穩。

你的心理調節方式是：與環境共鳴＋動態放鬆。

你會跟著雲的飄動放空思緒，看著螞蟻搬家找到一種「微而確實」的安心，讓自然的節奏重新調整你混亂的步調，你依賴這種「溫柔與世界共存」的方式，卻也可能因為過度熟悉這種習性，而不自覺忽略內在的壓抑需要被正視。

C.深夜便利商店



你的自我保護方式是：在「暫時的生活氣息」中尋求安定。

當情緒感到混亂或無處安放時，你會走進燈光明亮的便利商店，貨架上整齊排列的商品、關東煮飄出的熱氣以及收銀台發出的聲響，構築出一種獨特的「療癒空間」，既有人的氣息，卻不需要你真正參與互動，讓你在孤單之中也感到被輕柔接納。

你的心理應對模式是：依賴無名感＋感官穩定。

你會選些溫熱食物，聽著冰箱門開關的聲響、收銀機的掃碼聲音，讓自己暫時變得「不引人注目」，用這些看似平凡的小動作找回存在的實感，你熟悉在這樣的邊緣角落中維持穩定，也因此常說「我就在便利商店等著就好」，久而久之讓情緒變成習慣性的獨自承擔。

D.舊書店角落



你的自我防護方法是：透過「懷舊氛圍」包覆內心裂縫。

當情緒開始失控，你會躲進堆滿書籍的舊書店一隅，手指翻過泛黃的紙頁，嗅著帶灰塵味的墨香，彷彿那是一層柔軟的心理保護膜。這裡所存在的「舊日靜謐」，能讓你從當下快節奏的生活抽離，回到那種可控、緩慢的狀態裡。

你的心理調適方式是：沉浸文字＋時間錯位的療癒。

你會隨手翻閱一本書，讓書中的故事代替你面對情緒，把內在混亂的節奏慢慢縫合，你依賴這種「藏身於字裡行間」的安全感，也常因此在日常生活的現實感中，選擇暫時退後一步，以免直接碰撞讓自己受傷。