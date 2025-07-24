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極簡女王Phoebe Philo新C系列將登台！配件服飾神作美翻　台灣僅一店可買

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記者鮑璿安／綜合報導

極簡女王Phoebe Philo曾帶領Celine締造輝煌時代，2023年她打造個人同名品牌更是吸引一票死忠粉絲追隨，而現在傳出好消息，台灣也有機會入手全新的Phoebe Philo Collection C系列，目前得知將於ART HAUS A4旗艦店全台獨家登場。

Phoebe Philo最初以電商為起點，拓展步調沒有預期之快，僅選在米蘭指標性選品店 10 Corso Como、巴黎 Dover Street Market等地進行販售，而她最近才宣佈將於倫敦 Mayfair 開設品牌首間實體店，更讓許多時尚迷欣喜。Phoebe Philo採用非季節性系列發售的模式，無論是Phoebe Philo Collection C系列或是剛公開的D系列，從色彩到剪裁都把控得十分完美，以多功能穿法貫徹實穿主義，皆傳承了極簡女王獨到的設計核心。

據了解，Collection C 採階段式發售，配件系列預計於 8 月中旬上市，服飾系列則預計於 9 月中旬正式登場。ART HAUS 將成為台灣唯一發售據點，與全球同步見證 Phoebe Philo 對極致工藝與永恆風格的全新詮釋。

▲▼ 說流行／Polène質感新作 。（圖／品牌提供）

▲▼ 說流行／Polène質感新作 。（圖／品牌提供）

▲Polène本季正式推出全新包款——Neyu，以身體延伸的線條為靈感 。（圖／品牌提供）

同樣是受到大批極簡愛好者喜愛的皮革品牌Polène 本季正式推出全新包款——Neyu，以身體延伸的線條為靈感，透過垂墜皮革與立體褶皺勾勒出自由流動的輪廓，不僅是包袋，更彷彿成為穿戴者的第二層肌膚。Neyu 包袋誕生於西班牙皮革工藝重鎮 Ubrique，由 Polène 自家工坊製作，嚴選頂級納帕皮革，藉由軟化處理呈現細膩光澤與豐潤質感。其造型從肩線優雅垂落至腰際，兼具立體與柔和，恰如其名「Neyu」源自日文「Shinayaka」（しなやか），意指「動作優美」，發音也呼應英文「near you」，傳遞出包袋與使用者之間如影隨形的貼身連結。

關鍵字：

時尚, PhoebePhilo, 台灣市場, ARTHAUS, 設計

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