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HUBLOT創造腕間「涼感美學」　薄荷綠陶瓷錶清新優雅

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▲▼ HUBLOT AD 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico薄荷綠陶瓷計時碼錶（下）與Big Bang One Click薄荷綠陶瓷鑽錶能組成「最美對錶」。

記者陳雅韻／台北報導

今夏錶界最熱門的色彩當屬薄荷綠！有別於多數設計僅於面盤或錶帶上色，瑞士名錶HUBLOT（宇舶）真正創造出腕間專屬的「涼感美學」，研發出柔霧般色調的薄荷綠高科技陶瓷，打造全新Big Bang Unico薄荷綠計時碼錶與Big Bang One Click薄荷綠陶瓷鑽錶，不僅視覺上清新優雅，更因陶瓷材質的輕盈與冰涼觸感，為佩戴者帶來涼感舒適感受，成為炎夏戴錶的最佳選擇。

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▲HUBLOT創造腕間專屬的「涼感美學」，推出Big Bang Unico薄荷綠陶瓷計時碼錶（左）與Big Bang One Click薄荷綠陶瓷鑽錶。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ HUBLOT AD 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang薄荷綠腕錶為時尚穿搭增添摩登氣息。

HUBLOT是高科技陶瓷領域的先驅，成功掌握陶瓷燒結過程中極其困難的色彩穩定技術，更持續推進材質密度與光澤度的極限，已發表紅、黃、藍、綠、白、黑、灰、橙、沙、粉、湖水藍、天空藍、石油藍、薄荷綠等超過15種高彩度的高科技陶瓷，穩居亮彩陶瓷領先地位。最新亮相的薄荷綠陶瓷又是一次新突破，從調色配方、粒子純化到高溫壓製，都彰顯品牌對亮彩陶瓷工藝的精準掌握，完美展現如高級訂製服布料般細膩純淨視覺感受的薄荷綠陶瓷。

▲▼ HUBLOT AD 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico薄荷綠陶瓷計時碼錶與簡潔的丹寧套裝完美搭配。

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▲白色西裝造型配上HUBLOT Big Bang Unico薄荷綠陶瓷計時碼錶，俐落有型。

全新Big Bang Unico薄荷綠計時碼錶與Big Bang One Click薄荷綠陶瓷鑽錶，不僅戴起來輕盈、予人質感清涼的印象，也能為整體造型加分，中性感的色調與俐落白色西裝、休閒丹寧裝或華麗小洋裝等不同風格服飾，都能完美搭配，HUBLOT薄荷綠陶瓷錶不過份高調的存在，展現令人難以忽視的好質感，彰顯佩戴者的非凡品味。

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▲HUBLOT Big Bang Unico薄荷綠陶瓷計時碼錶鏤空面盤展現機械美學。

▲▼Hublot 。（圖/公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico薄荷綠陶瓷計時碼錶的複雜錶殼結構彰顯非凡工藝。

絕美的外型蘊藏著優異內在，Big Bang Unico薄荷綠陶瓷計時碼錶搭載HUBLOT自製HUB1280飛返計時機芯，具備導柱輪結構與72小時動力儲存，透過鏤空面盤層層堆疊的結構展現機械美學；錶徑33mm的Big Bang One Click薄荷綠陶瓷鑽錶，為該系列首度採用陶瓷材質打造錶殼，裝載具日期顯示的HUB1120自動上鍊機芯，是日常實用之選，兩款錶均配備品牌專利One Click 單鍵快拆錶帶裝置，讓錶主能輕鬆切換時尚風格。兩款新作再次展現HUBLOT於陶瓷領域的卓越工藝，並傳遞摩登語彙，成功創造出夏日的腕間藝術品。

▲▼ HUBLOT AD 。（圖／公關照）

▲模特兒身穿白色洋裝搭HUBLOT Big Bang One Click薄荷綠陶瓷鑽錶，展現清新優雅風格。

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▲HUBLOT Big Bang One Click薄荷綠陶瓷鑽錶，為該系列首度採用陶瓷材質打造錶殼。

▲▼Hublot 。（圖/公關照）

▲HUBLOT於Big Bang One Click薄荷綠陶瓷鑽錶的錶圈鑲嵌美鑽，增添華麗氣息。


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