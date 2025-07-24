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老舊手機跑很慢？4招釋放內存容量　尤其LINE緩存超肥絕對要清

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

手機已經是現代人不能離開的生活必需用品之一，可以不帶錢包出門，但是一定要記得帶手機，針對一些比較舊的機型，以下提供幾個方法可以徹底清理手機內存，讓手機可以跑得更加順暢又快速，避免一些不必要的程式，佔掉多餘的空間。

▲手機,內存,記憶體,iPhone。（圖／pexels）

1.清理手機APP緩存

很多APP使用一段時間之後，就會有緩存佔取手機空間，可以到設定→一般→iPhone儲存空間裡面去找到它們，然後進入到各個APP設置裡面去清理，如果你的手機空間已經不多，建議可以把APP卸載再重裝，就可以省下不少空間。

2.卸載自帶APP

iPhone擁有很多自帶的APP，那些通常檔案很大，有些又甚至根本用不到，這時候就可以將它們刪除，卸載之後釋放手機空間。

▲手機,內存,記憶體,iPhone。（圖／pexels）

3.清理手機無用訊息

每天被很多廣告簡訊轟炸，一天2、3封，一個月下來就有多達將近100則，建議可以定期清理那些沒有必要的簡訊，或是進入設定→訊息→保留訊息，從永久改到30天，它就會自動定期幫你刪除那些廣告簡訊。

4.清理LINE歷史紀錄和緩存

隨著我們對LINE的使用頻率變高，它的緩存跟佔據記憶體的內容也會越來越多，建議可以打開LINE→主頁→設定→刪除資料→刪除所選資料，這裡面佔據的記憶體超級多，隨隨便便都有1GB，建議可以定時清理，釋放手機內存。

關鍵字：

手機, 內存, 記憶體, iPhone

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