想黑都難！每天補充3種營養素　輕鬆養成韓妞冷白皮

記者李薇／台北報導 圖／pexels

誰都不希望自己變成黃臉婆，所以很多女孩都花大錢，努力讓自己變成冷白膚色，這樣看起來不但很優雅、也讓人覺得命很好，但除了透過擦的東西來讓自己變白皙之外，飲食上的調整也非常重要，以下羅列3種多吃的食物，每天適量攝取對身體也有好處，還可以讓肌膚變白，簡直是一舉數得。

1.多吃含有花青素的食材

像是紫色類的藍莓、紫薯、黑枸杞、紫甘藍、茄子、紫洋蔥、黑桑椹、紫米、葡萄等等，都是富含花青素的食材，多吃可以幫助身體補充膳食纖維，同時抵抗氧化，保持人體持續年輕，每天適量攝取對身體健康很有幫助。

2.多吃含有茄紅素的食物

像是紅色系的番茄、西瓜、木瓜、芭樂、李子、柿子、柚子等等，都是富含茄紅素的食物，裡面的成分擁有超強的抗氧化力，可以改善肌膚粗糙、還可以淡化肌膚上面的色斑等等，使肌膚維持在健康的狀態，適量攝取絕對有好處。

3.多吃含有維生素C的食物

富含維生素C的食物，能夠抑制黑色素的生成，有一定的抗氧化力，可以避免肌膚暗沉，達到美白明亮的效果，像是棗子、蘋果、香蕉、檸檬、柑橘、山楂、櫻桃、草莓等等，每天適量攝取都很有效果，長時間一定可以讓肌膚白皙透亮。

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