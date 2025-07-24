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劉以豪打扮過頭被媽嗆「隨便穿更好看」　用Prada印花裝扳回一城

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記者鮑璿安 ／綜合報導

Prada今24日舉辦2025秋冬系列男女裝預覽會，邀請演員謝欣穎與劉以豪詮釋全新系列，兩人示範自然隨性的穿搭語言，劉以豪穿上Prada標誌性的羊毛大衣內搭緊身印花上衣，他直言自己常常在想要打扮的時候，卻被媽媽提醒「隨便穿反而比較好看」，所以他自己覺得「鬆弛感」非常難拿捏，至於今天的打扮，媽媽看到後會如何評價？他說：「鬆弛又有打扮，沒道理不喜歡！」

▲▼ prada 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ prada 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Prada舉辦2025秋冬系列男女裝預覽會，邀請演員謝欣穎與劉以豪詮釋全新系列 。（圖／品牌提供）

劉以豪除了對服飾相當滿意之外，自己私心喜歡大容量包款，認為是外出必備單品，「我喜歡能塞濕紙巾、衛生紙、購物戰利品的大包」，解放雙手才是真正自在。謝欣穎詮釋一套剪裁俐落的粉色中性外套，她則說休閒風格是自己一貫的穿衣態度：「我私下也是很隨性的人，但現在會提醒自己造型要有一個重點。」她特別鍾愛此次系列中設計感強烈的裙裝，這樣不過度修飾的衣著結構正好呼應她近年的穿搭取向，上身可搭配個T恤，也很有個人風格。

▲▼ prada 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ prada 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ prada 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ prada 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ prada 。（圖／記者鮑璿安攝）

此次Prada形象廣告以動態影像為主軸，藝術化構圖襯托模特兒與藝人們的行進姿態，模擬城市日常步調，呈現時尚與生活之間的微妙張力。本季主題定義為「Raw Glamour」，以粗獷的魅力延伸出獨樹一格的鮮明格調，模特兒的亂髮、未經修飾的毛邊服飾以及褶皺衣著，重新思考對於美的理解，更具衝擊性。在配件設計方面，本季以標誌性的再生Re-Nylon材質延伸出嶄新包款輪廓，其中水桶包型格外吸睛，展現出實用與時尚的完美平衡。多款融合幾何廓形語彙的肩背包與長手柄保齡球包，也在本季成為重點趨勢，搭配秋冬氛圍專屬的仿舊與刷色皮革處理，賦予經典包型柔和溫潤的棕色調，使整體更貼近日常造型需求。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲Prada Dada ；Prada Enchaine bag 。（圖／品牌提供）

同場加映

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲演員楊祐寧擔任形象主角 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

「Still Peaks」系列是Bottega Veneta對戶外服飾的一次嶄新詮釋，主打實穿性與設計感兼備的單品，包括男女裝皆有的霧面防水尼龍夾克、彈力針織長褲與貼身背心等；其中以柔軟羊絨打造的毛絨背心與外套亦為亮點，提供卓越保暖機能，同時保持品牌一貫的高級質感。顏色則呼應自然主題，選用如「海鹽白」、經典黑與「灌木青」等大地色系，完美契合山林與城市穿梭的需求。

關鍵字：

Prada, 2025秋冬, 謝欣穎, 劉以豪

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