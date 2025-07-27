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30歲女人要養成的5個生活習慣　睡前放下手機、學會在周末早起

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▲▼星座,男女,個性。（圖／Pexels）

▲30歲正式揮別女孩身份，從5個「30歲要學會的生活習慣」中改變。（圖／Pexels）

記者鮑璿安／綜合報導

30歲正式揮別女孩身份，準備迎接變為成熟優雅的女人，這個時間點或許有些尷尬，但是總要接受，試著從以下5個「30歲要學會的生活習慣」中改變，在日常平淡的日子中，創造出儀式感，讓人愛上生活，說不定也能夠收穫意想不到的幸福。

1. 學會關心家人

30歲之前，總是家人在關心你，但是30歲之後，要學會主動關心別人，學會因為自己，讓周圍的人感受到溫暖。很多時候，生活中的美好就是出自關心，一句細心的叮嚀、問候、感謝，都能改變自己的性格，磨平了30歲前的鋒利棱角，才能綻放最美的光芒。

2. 親手為自己準備一頓料理

到了30歲，除了感謝他人，也要感謝自己，試著幫自己準備一桌豐富的料理，人生不過是一日三餐、一年四季，當你遇到了挫折或是不愉快，請記得如何幫助自己重新站起，簡單的犒賞，也會讓你有所成長。

3. 睡前放下手機

重度依賴手機的你，一旦離開社群網路世界，剩下的朋友還有多少，現代人過度依賴手機，讓生活越變越複雜，所以不如讓自己回歸最單純的生活，每天給自己一點時間和自己相處，最佳的辦法就是睡前放下手機，會發現這些時間並沒有浪費，而是一樣精彩。

4. 養成書寫習慣

書寫除了是一種記錄，也是讓自己靜下心整理心緒的過程，通過定期的書寫，我們可以回顧這段時間所發生的的事情，同時設下對未來的目標，這對30歲的過度再好不過。

5. 養成週末早起

不少上班族都會利用週末時間把睡眠一次補回來，不知不覺失去了許多早晨，反而讓休假時間變得更短暫，所以不妨換個生活方式，把鬧鐘調早一些，讓週末的早晨重新出現在生活中，可以利用早上的時間好好運動、看書，其實都是賺到的。

關鍵字：

30歲, 女性, 生活習慣, 成熟, 女人

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