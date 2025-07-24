「藝術麻瓜」也能感受到快樂的畫展！繽紛噴漆小花舞動活著的幸福

▲沖賢一讓人充滿快樂愉悅的《IN HER ROOM》個展。（圖／品牌提供）



記者李薇／台北報導

抽象的藝術繪畫總讓人覺得難以靠近，好像要有大量的天份才能解讀畫作深遠的意境，但日本有一位當代藝術家沖賢一（OKI KENICHI）卻用繽紛的色彩以及極簡線條，讓「藝術麻瓜」也能充分感覺到快樂與幸福，即使人生面臨很多黑暗低谷，也能從這一幅幅活力的色彩中，找到希望與力量。

▲將日本傳統玩具「冰淇淋拳擊」的甜筒玩具，按下開關海綿做成的冰淇淋會彈出，沖賢一認為甜筒的三角形就像是社會階級的金字塔，人們總想在按下開關的順間勇敢跳出框架，但始終會受到繩子的牽制。（圖／品牌提供）



沖賢一，來自福岡的當代藝術家，擅長運用噴漆、壓克力等媒材，將街頭文化、日常生活透過抽象意境，展現出充滿張力的作品，高飽和度的霓虹色彩、自我詮釋英文A到Z字母的獨創「沖型文字」，都是他作品中很具代表性的元素。對他而言，畫畫不僅是件療癒的事情，透過繽紛鮮明的色調與彷彿在舞動的筆觸，更能讓人獲得幸福感，即使在灰暗的時候，也能獲得支持下去的勇氣。

▲《在21世紀的這片荒野上》系列作品，這次在台灣就展出12件。花朵靈感不只來自搖滾歌詞，似乎也寓含著欣欣向榮的生命力。（圖／品牌提供）



日本搖滾樂團Elephant Kashimashiy在《EASY GO》一曲中曾唱到「在前人們已經完成他們的夢想之後，在21世紀的這片荒野上，讓我們綻放愛與喜悅的花朵。」這句詞深深打動沖賢一的心，所以他用華麗色彩噴漆出躍動感的花朵，綠色花莖為底搭配黑色「沖型文字」寫著Love、Joy的「愛與喜悅之花」主題系列作品，成為他極具標誌性的畫作，從7年前開始至今已經創作超過500幅。

▲最左邊的作品就是在沖賢一大病初癒後的創作《Super Gucci》，即使跟其他作品比較起來顏色較為黯淡，但仍然藏匿著他對人生的熱情與積極活下去的勇氣。（圖／品牌提供）



由沖賢一設計的「沖型文字」，以俐落的線條詮釋英文A到Z字母的寫法，其中一幅作品《Super Gucci》是他在今年6月歷經一場危及生命的疾病後，所創作出來的作品，他寫道「it's super gucci to be alive」（活著就是超級時髦的事），gucci在英文語俚中有著「超棒」、「超酷」的意思，而gucci本身也是眾人所熟知的「奢侈品品牌」，亦傳達「活著就是最奢侈的享受」，更是希望人們能珍惜當下，享受每一刻存在的瞬間，因為「能畫畫、能活著，並不是理所當然的」。

▲現場首個裝置藝術創作，是與SuperZoo一起共同完成的作品，並且首次在台灣發表展出。（圖／品牌提供）



在2025年夏季，沖賢一更與香氛策選品牌10X攜手合作，從7月25日至9月14日於台北松菸概念店舉辦《IN HER ROOM》個展，將他首次踏進10X香氛概念店的感受，運用22幅藝術作品呈現出來，甚至他還現場選了一支適合這次展覽情境的BORNTOSTANDOUT無碼盛夏淡香精噴灑在空氣中，淡淡的無花果甜意伴隨著奶香以及青澀綠意，彷彿置身一場花園祭典，跟著花朵們一起快樂舞動。會

▲7月25日展覽開始首三日，沖賢一不僅會駐點於展場，現場也會有實用的周邊商品，包括：印刷版T-Shirt、繪製版T-Shirt、鴨舌網帽等，展覽期間於10X台北松菸概念店消費滿3500元，就贈送「沖型文字」手工絹印圓扇。（圖／品牌提供）



而韓系人氣彩妝品牌fwee也即將於7月25日至8月10日在台北新光三越南西一館舉辦快閃活動，現場不僅會有經典的唇頰兩用布丁膏、唇頰兩用果凍膏，也同步推出最新的聚光晶⽯打亮餅，每天限量前100名消費者結帳即送黑色鑰匙扣與貼紙，購買聚光晶⽯打亮餅則送打亮鑰匙扣。

▲fwee全新推出聚光晶⽯打亮餅。（圖／品牌提供）

