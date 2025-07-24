蘭蔻七夕唇膏聯名月老送你過爐紅線　免費體驗24H線上愛情靈籤

記者曾怡嘉／台北報導

七夕情人節即將到來，各大美妝品牌無不拿出渾身解數吸引消費者目光，蘭蔻推出七人節限定唇膏，以能量數字象徵愛情關係，凡購買即可獲得月老加持過的紅線祝福，uka則是以薄荷巧克力為發想，針對情人節推出雙色頭皮按摩刷，帶來療癒的按摩體驗。

▲蘭蔻七夕情人節限定唇膏設計充滿巧思。

想遇到正緣，你必須先選對唇膏，蘭蔻推出全新絕對完美唇膏 絲絨霧感—2025七夕情人節限定版，延續經典唇膏的小蠻腰外型輪廓，以粉霧皮革包裝外殼，並搭配戀愛象徵元素─ 紅線，傳遞深刻的情感寓意。

▲蘭蔻 絕對完美唇膏 絲絨霧感，#03，1,550元。

此次推出三款全新限定愛戀色選包括#03心動裸桃、#06邂逅莓果、#09熾愛暖棕，分別蘊含宇宙中象徵「啟動戀情」、「吸引緣分」、「穩固關係」的能量數字3、6、9，成就最具磁場的愛戀唇色。

蘭蔻更攜手臺灣祀典武廟月老展開命定聯名，凡購買任一七夕限定唇膏，即可獲得月老加持過爐紅線祝福，象徵戀愛幸運隨行；也可透過蘭蔻官方帳號免費體驗24H線上月老愛情靈籤，獲得專屬緣份的浪漫指引。

▲uka 舒活頭皮按摩刷（硬）薄荷巧克力，780元。

2024年，uka首度推出巧克力限定色的舒活頭皮按摩刷，備受顧客喜愛。2025七夕情人節前夕，以「薄荷巧克力」為靈感，推出全新配色的舒活頭皮按摩刷，雙色設計搭配仿製成板狀巧克力的外盒，呈現細膩巧思及節日氛圍。不同於入口即化的甜蜜滋味，uka 薄荷巧克力舒活頭皮按摩刷能在洗髮時溫柔貼合頭皮，帶來療癒放鬆的按摩體驗。今年就以最特別的「巧克力」傳達真誠心意。