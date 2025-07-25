▲還是搞不懂「老錢風」？看溫網就知道什麼叫真正高級穿搭教科書。（圖／翻攝自IG@wimbledon）

記者王威智／綜合報導

老錢風怎麼穿？看溫網觀眾席就知道！Wimbledon 網球場上是戰場，觀眾席又被稱作是另類的伸展台。

每年夏天英國倫敦西南邊的小鎮溫布頓（Wimbledon）不只是球拍與網線交鋒的舞台，更是一場低調卻極致精緻的穿搭大秀。看台上的觀眾，不論是皇室成員、政要貴客，或是來自全球的名流時尚客，都無聲地遵循著一套美學，這就是「老錢風（Old Money Aesthetic）」的真諦。

老錢風是什麼？Wimbledon 就是行走的教科書

「老錢風」從不高調炫耀名牌，也不隨波逐流趕時髦。它更像一場關於血統與歷史的沉默對話，講究質感、剪裁、與低調的奢華。從寬版雙排扣西裝、白色亞麻襯衫，到草編帽、Loafers 樂福鞋與復古墨鏡，這些看似隨性卻精緻的單品，是溫網觀眾席上最常見的日常。

雖然溫網並未明訂著裝規定，但自成一套約定俗成的禮儀：男士建議穿著西裝外套，女士則偏好英倫式的優雅端莊。這些看似「自由」的限制，反而為每一位出席者創造出詮釋經典的空間，成為低調奢華的伸展台。

溫網從來都不只是比賽

作為全世界歷史最悠久的網球賽事，Wimbledon 自 1877 年開賽以來，從不僅是體育盛事，更承載著濃厚的文化與儀式感。白色球衣、草地球場、皇室觀禮，這些規則不只是對選手的要求，也延伸到了觀眾的儀態，成為一種經典英倫精神的體現。

過去，穿著不合禮儀者甚至無法進入皇家包廂。2015 年，F1 車手 Lewis Hamilton 就因為穿花襯衫被拒門外。雖然這幾年規則已大幅鬆動，你仍能看到像小王子喬治穿著全套西裝挺坐觀賽，或是貝克漢與安雅泰勒喬伊用復古造型致敬傳統，讓這場比賽，每年都同時上演一場「靜音版的高端時裝秀」。

想穿出老錢風？這樣入門最到位

去不了溫網現場，也能在日常生活中體驗那份精緻從容。老錢風不是仿富裝扮，而是用穿著表現內斂自信。以下是實穿又經典的入門關鍵字：

男士選品指南

●米白、卡其色亞麻西裝外套

●無圖案素色 Polo 衫或襯衫

●麂皮樂福鞋、皮底德比鞋

●編織草帽、玳瑁墨鏡、金屬錶

女士選品指南

●傘狀裙或寬版西裝長褲

●棉麻、絲質材質的連身洋裝

●一字領或小立領設計

●小巧耳環、真絲絲巾、無 Logo 手提包

老錢風的精髓不是穿得珠光寶氣「像有錢人」，而是穿得像你從不需要證明自己。Wimbledon 教我們的，不只是品味，更是一種靜靜綻放的優雅——哪怕只是陽光下的一件白襯衫與一頂草帽，都足以傳遞這份不言而喻的氣場。