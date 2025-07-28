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漢堡、巧克力減肥期都不能吃？用對方法照樣可以瘦

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

減肥有很多東西不能吃，但是也有食物因此被「污名化」，好像吃了就會胖很多，其實只要掌控一些原則，大原則不變，這幾樣小東西還是可以淺嚐，以下就是幾款被污名化的飲食菜單，包括：漢堡、起司、雪糕等，全都中獎，只要注意這樣吃，絕對沒問題。

1.漢堡

漢堡很多人都認為熱量超高，其實只要選對漢堡，一樣可以吃得超健康，翻開漢堡本身，其實就是肉、生菜、麵包，只要肉類不要挑選油炸、組合肉品，並且去除醬料，一樣可以吃到碳水化合物跟蛋白質，對身體是不錯又快速的選擇。

▲巧克力,雪糕,米飯,漢堡,起司,減肥,熱量,瘦身。（圖／pexels）

2.起司

起司裡面富含鈣、脂肪、蛋白質、維生素A、維生素B2，一片起司大約50大卡左右，營養豐富而且還充滿奶香味，其實是很好補充身體鈣質的單品，其實是可以吃的東西，只要清淡搭配，一樣是很好的營養品。

3.雪糕

冰淇淋、雪糕之類的單品，一聽就是飲食的大忌，但其實只要會挑，一樣可以吃出健康，選擇沒有反式脂肪、代可可脂、精煉植物油、人造奶油等，選擇相對低糖跟低脂的雪糕。

4.米飯

米飯是人體很容易獲得、也離不開的食物，只要搭配蔬菜跟肉吃，健康又營養，當然最重要的就是控制住量，每餐大約一個拳頭大的主食即可，不要太多，這樣就可以輕鬆獲得營養。

▲巧克力,雪糕,米飯,漢堡,起司,減肥,熱量,瘦身。（圖／pexels）

5.巧克力

巧克力也是可以吃的單品，特別嘴饞的時候，只要挑選可可含量72%以上的，含糖量較少的款式，吃起來對身體比較沒有負擔。

關鍵字：

巧克力, 雪糕, 米飯, 漢堡, 起司, 減肥, 熱量, 瘦身

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