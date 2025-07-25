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女性經期後「補鐵食物」一次看　提醒補鐵後１小時再喝茶

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▲▼女性經期後「補鐵食物」一次看。（圖／Unsplash）

▲蛤蜊是優質鐵質來源。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

月經後因為經血流失，女性容易出現缺鐵性貧血的現象，如頭暈、疲倦、臉色蒼白，這時候適時補充含鐵食物非常重要。補鐵可以分為動物性血紅素鐵與植物性非血紅素鐵，其中動物性鐵質吸收率較高，更適合用來快速補充鐵質。

▲▼女性經期後「補鐵食物」一次看。（圖／Unsplash）

像是紅肉如牛肉、豬肝、雞肝是最有效的補鐵來源，尤其是豬肝、雞肝含有豐富的血紅素鐵，能迅速提升體內鐵質含量並促進血紅素生成。每週適量食用2-3次，能有效改善因失血導致的貧血症狀。

其次像是深綠色蔬菜，如菠菜、地瓜葉、茼蒿雖然屬於植物性鐵質，但同時富含葉酸與維生素C，能幫助鐵質吸收及紅血球生成，對於長期調理體質有幫助。食用時建議可搭配富含維生素C的水果一起攝取，進一步提升鐵質吸收率。

▲▼女性經期後「補鐵食物」一次看。（圖／Unsplash）

黑芝麻與紅豆也是女性經期後補血的好選擇。黑芝麻含有豐富的鐵、鈣與維生素E，不僅補鐵，還能滋養頭髮與皮膚。紅豆則含有鐵與膳食纖維，能幫助補血及改善便秘。

另外海鮮中的蛤蠣也是優質鐵質來源，含有豐富的血紅素鐵與維生素B12，能幫助造血及提升體力，是許多女性月經後常用來補血補氣的食材。

最後也需要提醒大家，補鐵的同時也要注意避免在餐後立即飲用茶、咖啡，因為單寧酸會抑制鐵質吸收，建議餐後間隔1-2小時再飲用。透過飲食中的多元搭配與營養攝取，可以有效補足因經期失血流失的鐵質，讓氣色與體力都能快速恢復。

關鍵字：

女性, 補血, 鐵質, 健康, 飲食

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