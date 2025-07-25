DREAM PLAZA強化信義區夜經濟　24小時營業、餐酒館進駐一樓門面

▲DREAM PLAZA將兩間餐酒館放在一樓門面區域，欲結合信義計畫區夜生活議題。（圖／記者蔡惠如攝）



記者蔡惠如／台北報導

統一集團旗下最新百貨DREAM PLAZA今（7／25）熱鬧開幕，一開門就湧入許多嚐鮮民眾，到中午加上周邊上班族吃飯探路更是擠進滿滿人潮，除了話題正熱的全台最大星巴克之外，其一樓門面也進駐2間餐酒館，成為信義計畫區百貨內相當獨特的規劃。

▲DREAM PLAZA將兩間餐酒館放在一樓門面區域，欲結合信義計畫區夜生活議題。（圖／記者蔡惠如攝）

信義計畫區為全球百貨密度最高重戰區，以新光三越信義新天地四館貫串各百貨群，當時新光三越首先插旗的A11開幕時除了威秀之外，周邊均是荒煙蔓草，歷經20餘年周邊逐漸蓋起其他百貨賣場與商業建築，強調自家特色成為後到者標配，A13開幕時有蘋果專賣店做話題、微風南山則有日本商場atre，就連統一自家的「統一阪急百貨」（現已改名同一時代百貨）開幕時，都有UNIQLO台灣一號店躍上各新聞版面。

▲DREAM PLAZA全台最大星巴克典藏旗艦店一開幕酒有許多民眾排隊嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝）

2023年的耶誕夜，經營17個年頭的信義誠品正式熄燈，由統一團隊接手規劃，2025年一手打造的DREAM PLAZA正式見客，開創24小時先河的統一，也將此概念應用在DREAM PLAZA商場上，位於6樓的全台最大星巴克典藏旗艦店，以及旁邊的博客來實體書店，均提供部分24小時營業的規劃，而夜經濟佈局不只於此，在一樓門面也進駐TRANSIT、LillA兩間餐酒館，瞄準一路之隔、距離不到300公尺的臺虎啜飲室與Draft Land Xinyi的Chill酒客。

▲DREAM PLAZA餐酒館一樓有獨立出入口，且能結合戶外空間。（圖／記者蔡惠如攝）

瑪黑家居選物旗下餐酒館全新店型「TRANSIT」，以歐陸餐酒料理為主，將餐酒與立飲結合，強調融合街頭與優雅，並提供有機茶特調的茶調酒，營業時間至深夜12點，假日營業至半夜兩點；由Salt & Stone幕後團隊打造的美式餐飲結合酒館的LillA，也提供相同營業時間，兩間餐廳均有獨立的對外出入口，可結合與統一時代百貨共用的戶外空間。「TRANSIT」表示酒類定價與周邊啜飲室與Draft Land Xinyi相同，欲吸引想嚐鮮的消費者。打造悠閒與更多異國風情的氛圍。

▲位於國泰置地大樓與新光三越A4中間的戶外區域，因臺虎啜飲室與Draft Land Xinyi相互加持，在夜晚吸引不少民眾前來放鬆心情，周五下午4點就開始湧入人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

星巴克創意調酒吧檯(Mixology Bar)提供多元調酒選項，開幕後也提供24小時營業，營運將視情況滾動式調整，詳細資訊請依企業網站及現場公告為準。