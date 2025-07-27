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室內濕氣太重　5招除濕方法生活更舒適

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▲▼下雨天,看房,濕氣,潮濕,起霧。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲連日雨天，居家必須除濕或降低溼度，以防孳生黴菌 。（圖／unsplash、pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

連日的多雨天氣不僅是濕度過高造成不適，且濕氣滲透至每個角落，容易引發黴菌滋生，對健康和居住舒適度造成影響。所以連日多雨要盡量保持室內乾燥，5種除濕措施跟概念要知道。

除濕機要選對規格 
連日的多雨會導致室內濕度持續偏高，除濕機是最有效的辦法，選擇除濕機時，應該根據房間的大小和濕度情況，選擇合適的除濕量，帶有自動排水功能的除濕機，可以減少手動清空水箱的麻煩，使其能夠長時間高效運作。同時使用風扇，可以加速室內空氣的流動，減少濕氣的積聚。部分市售空氣清淨機也具備除濕功能，可同時使用達到雙重效果。

▲▼潮濕,下雨,雨天,濕氣,雨滴。（圖／Pixabay）

密封門窗
很多人都知道關窗減少濕氣進入是基本，但若所處的環境濕度過高，可考慮在門窗邊緣安裝防水條，減少更多雨水和濕氣的滲透。在潮濕天氣下，應關閉大部分的通風口，以防止外界濕氣進一步加重室內濕度。

善用局部防潮材料 
吸濕盒和吸濕包可以放置在衣櫃、鞋櫃等封閉空間，這些小型吸濕產品能幫助控制小範圍內的濕度，防止物品受潮。對於地板容易受潮的區域，特別是木地板和地毯區域，可以鋪設防潮墊，阻隔地面的濕氣上升。

活性炭和竹炭等天然材料則可以放置在房間各個角落，這些材料不僅可以吸收濕氣，還能防止黴菌的滋生。一些薰香和精油具有抗菌效果，如茶樹、薰衣草、尤加利、薄荷、迷迭香、檸檬等，在室內使用這些產品，也能在一定程度上幫助控制黴菌滋生。

▲洗衣服。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

減少濕氣活動
在連日多雨期間，應盡量減少洗衣次數，避免室內晾曬增加濕度。廚房和浴室在使用後，應及時開啟排風扇，或用抹布擦乾水分，這樣可以有效防止這些區域的濕氣積聚。

關鍵字：

除濕, 黴菌, 雨季, 健康, 室內

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