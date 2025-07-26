寶島眼鏡超Q貓耳設計萌翻、OWNDAYS攜手FREAK’S STORE掀話題

記者曾怡嘉／台北報導

近來眼鏡品牌推出各式聯名，提供給消費者更多選擇，寶島眼鏡推出《動物聯萌》系列鏡框，陪你一起看世界；OWNDAYS則是再攜手FREAK’S STORE，此系列不僅延續日系設計的潮流感，多種配色滿足喜愛多變的朋友。

寶島眼鏡即日起推出全新《動物聯萌》系列鏡框，並同步推出多款周邊商品，以多款人氣動物作為設計靈感，每個細節都藏著可愛動物的元素。全系列鏡框搭配日本 PENTAX 鏡片，整付配到好 $2,980 元起，為消費者打造今夏最吸睛的穿搭新選擇。

此外更攜手年度代言人動力火車、千千，暖心推出 200 份限量《浪愛好飽包》公益義賣禮盒，義賣所得將全數捐贈予社團法人中華民國保護動物協會，作為流浪毛孩的飼料購買基金，幫助浪浪延續生命。

OWNDAYS 今夏再度攜手人氣選物品牌 FREAK’S STORE，推出聯名太陽眼鏡系列第二彈。此系列不僅延續日系設計的潮流感，更推出四款時尚的實用鏡型，每款各三種配色滿足喜愛多變的朋友，本次特別推出搭載偏光鏡片的款式，讓戶外活動時的視野更加清晰舒適。設計上採用經典不退流行的威靈頓框型，不僅修飾臉型，也十分適合在日常通勤、戶外運動或海邊休閒時配戴。

購買任一聯名款鏡框，即可獲得防水 PVC 材質眼鏡袋與FREAK’S STORE 彩色設計大尺寸眼鏡布，兼具造型、收納與清潔功能，展現獨特品味。