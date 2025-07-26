解救乾荒毛躁！AVEDA推出極清爽髮油、ORIBE晚安修護髮膜超省時

記者曾怡嘉／綜合報導

保養別只顧好臉，若是秀髮乾荒粗糙，可是非常扣分，AVEDA推出全新清爽髮油，幫你快速撫平毛躁，ORIBE則推出夜間專用的晚安修護髮膜，主打睡眠同時逆轉髮絲疲態，讓護髮變得好輕鬆。

#AVEDA

在紫外線、染燙髮、熱工具傷害之下，頭髮容易流失水分、變得毛燥蓬亂，這時特別更該悉心呵護。AVEDA特別在夏日推出全新純香奇蹟光澤護髮露，成功研發出讓髮絲柔軟滑順，使用後輕盈零負擔的頂級光澤配方，此外更是突破了大眾對髮油的厚重印象，即便在最濕熱的環境下使用，也能維持秀髮如微風輕拂一般的絲滑輕盈。

▲AVEDA 純香奇蹟光澤護髮露，50ml，1,680元。

▲使用前後對照圖。

AVEDA 「純香」自1989年由品牌專屬調香師以幸福為名訂製而成，融合了薰衣草、依蘭依蘭、苦橙葉等25種純淨花植， ，甚至曾被網友譽為最容易引人搭話的「脫單香氣」。此次品牌特別將這份無可取代的氣息注入「純香奇蹟光澤護髮露」，讓人使用後就像是被幸福氣息縈繞著。

#ORIBE

近年來，睡眠不只是生活基本需求，更逐漸成為現代人追求健康與修復的關鍵時段。ORIBE推出的不可一世 超導晚安修護髮膜，主打免沖洗且幫助一夜逆轉髮絲疲態，打破過往護髮等於繁瑣的印象，讓護髮變得更輕鬆。

▲ORIBE 不可一世 超導晚安修護髮膜，150ml，2,420元。

▲使用前後對照圖。

新品延續 ORIBE 經典的 Signature Complex 配方，融合檀香木萃取、摩洛哥堅果油、西番蓮籽油等高效修護成分，瓶身則採用 90% 回收塑膠製成，全配方純素、無硫酸鹽，實現「高效修護 × 永續時尚」的雙重理念。