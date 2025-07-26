邵雨薇曬「吐司包」微性感穿搭！輕鬆駕馭MK大容量質感新包

記者鮑璿安／綜合報導

低調卻實用的包款相信是不少人入手時的第一要素，而Michael Kors帶來全新質感系美包「Romee Bag」，連女星邵雨薇也親自詮釋，一連換上兩套造型，在台北寒居酒店展開一場專屬於都市女子的輕旅行時光。





▲Michael Kors帶來全新質感系美包「Romee Bag」，連女星邵雨薇也親自詮釋 。（圖／品牌提供）

在第一套Look中，邵雨薇身穿印有MK2000標誌的黑白緞面襯衫套裝，搭配瑪莉珍平底鞋，展現略帶反差的甜酷感。手上的桑椹紅Romee Bag為整體造型注入鮮活氣息，立體包身線條與金屬MK吊飾點出視覺亮點，既有設計感又不喧賓奪主。這款包款因為柔軟的荔枝紋牛皮與寬敞容量，被暱稱為「吐司包」，實用中帶著幾分療癒感，無論是街拍還是早午餐出遊，都能為穿搭加分不少。





▲Michael Kors Romee Bag 。（圖／品牌提供）



而在另一套造型中，邵雨薇換上一襲酒紅針織吊帶洋裝，搭配簡潔細緻的鍊帶設計，側背樺木灰色Romee Bag，整體氣質轉為內斂知性。Romee Bag也帶來logo老花款式、黑色、米白基本色，並搭配多隔層設計與可拆式調節肩帶，提供斜背、肩背與手提等三種背法。





▲ 邵雨薇拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／翻攝自IG）







▲Pin Twist 共推出六種配色從百搭中性色調到亮眼夏季色彩，為不同性格的使用者提供更多選擇 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

近日，邵雨薇也拎上比利時國寶品牌的Delvaux Pin Twist包款， 分別透過皮革肩帶與金屬鍊帶的巧妙運用，演繹截然不同的風格，除了造型上的自由變化，Pin Twist 也兼顧實用性，採用柔軟的 Taurillon Soft 小牛皮打造，擁有優雅外型的同時，手感也更加輕盈細膩，隱蔽式拉鍊開合結構讓包包看起來更加俐落，也增強了日常使用的便利性與安全感。Pin Twist 共推出六種配色，棉花糖紫、冷冽灰色、標誌性茶色等，從百搭中性色調到亮眼夏季色彩，為不同性格的使用者提供更多選擇。