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心知肚明卻不說破！最會裝傻星座Top 5　天秤只是害怕衝突

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▲▼心知肚明卻不說破！最會裝傻星座Top 5 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲有時候裝傻也是一種保護色。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是裝傻一族嗎？在12星座當中，有些星座明明心知肚明，卻總是選擇裝傻，讓人摸不透他們的真實想法，其實這種「裝傻」不代表他們真傻，而是一種保護色與處世哲學，一起來看看那些星座上榜了！

#第一名 雙魚座

雙魚座心思細膩，對周遭的人事物有極高的敏感度，但他們不喜歡正面衝突，也害怕被捲入複雜的是非之中，因此當情勢不對時，他們會選擇「裝傻」，對雙魚而言，裝傻是一種避免麻煩、保護自己的方式。

▲▼心知肚明卻不說破！最會裝傻星座Top 5 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第二名 巨蟹座

巨蟹很在意家人和朋友，當發現氣氛尷尬或有人犯錯時，他們常會假裝沒看見，選擇裝傻來維護表面的和諧。他們心裡什麼都明白，但為了不讓局面變得難堪，會盡可能把話藏在心裡。

#第三名 天秤座

天秤座害怕衝突，因此在面對爭執或是他人情緒時，他們常會裝作置身事外來淡化問題。他們非常懂得觀察周遭情勢，但為了不惹事上身，選擇裝傻是他們維持人際關係的手段之一。

▲▼心知肚明卻不說破！最會裝傻星座Top 5 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第四名 射手座

射手座表面上給人一種大而化的感覺，實際上他們對一些事情都是默默在觀察，因為射手不喜歡被捲入煩惱中，當遇到麻煩話題時，他們會用幽默、搞笑的方式裝傻帶過。

第五名 金牛座

金牛座看似反應慢半拍，但其實他們非常懂得用「裝傻」來拖延時間，爭取對自己有利的局面。他們明白，適時裝傻可以讓對方放下戒心，也能減少無謂的爭執。

關鍵字：

星座, 裝傻, 心機, 真相, 揭密

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