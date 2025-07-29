嬌蘭氣墊有如珠寶盒、GUCCI高光粉餅太有質感　奢華美妝收藏限量登場

▲2025奢華美妝收藏TOP 4。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

圖文／CTWANT

當美妝不只是實用工具，而是結合高訂時尚、手工工藝與藝術創作的極致呈現，這些限定版珍藏級單品就不再只是化妝品，更是妳的高奢收藏。從嬌蘭的珠寶氣墊、 GUCCI的立體高光、到YSL的雲朵皮革氣墊與七夕高訂香氛，讓我們一起見證美的極致。

1.嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅限量珠寶盒

全球頂級氣墊粉餅代表之一，嬌蘭自2009年即以「黃金」為靈感打造24K純金光系列，至今已成為高端底妝象徵。此次2025年全新推出三款限量氣墊粉餅外殼：「閃耀晶鑽」、「大勢潮紅」與「蜜糖琥珀」，不只外觀如珠寶般華麗。

▲嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅盒（共三款）各1,300元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

內裡氣墊粉蕊更富含頂級保養精華，搭配霧光服貼質地與抗汗抗油科技，讓妝效完美持久。氣墊盒設計可無限補充，響應永續美學，專為亞洲膚色開發的四款色號更讓妝容有如量身訂製般貼合。從妝效到外殼，都堪稱氣墊界的藝術收藏品。

▲嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅盒（共三款）各1,300元。（圖／黃筱婷攝）

2..GUCCI立體高光亮彩粉餅

多用途高光粉餅，是GUCCI美妝線展現創意風格與奢華細節的代表作。以金色星星圓盒盛裝，猶如手掌中的許願星球，質地如絲、延展性極佳，可依妝感需求自由疊擦。採用獨家捕光科技，細緻珍珠粒子在肌膚上形成多維光澤，能突顯五官立體感。無論是作為傳統打亮，或點綴眼影、唇峰與鎖骨處，皆能展現光影流動的妝容美感。​

▲GUCCI立體高光亮彩粉餅（共5色）／2,150元。（圖／品牌提供）

GUCCI BEAUTY一次推出五色選擇，包括粉金色、銀調淡紫色、陽光金色、柔和粉白色、夕陽古銅色，皆為不同膚色量身打造，打造內斂或高調的風格光感，也是喜愛GUCCI粉絲必收的經典逸品。​

▲GUCCI 立體高光亮彩粉餅（共5色）／2,150元。（圖／品牌提供）

3.嬌蘭星辰熾愛淡香精 手工鎏金織藝蜂印瓶

嬌蘭為2025七夕推出的高訂香氛，以「永恆之愛」為靈感，攜手法國藝術家Lucie Touré將蜂印瓶幻化為愛情的藝術化身。瓶身以手工剪紙結合金屬織藝，細節處閃爍著璀璨浪漫的金箔花束意象，精緻到宛如珠寶盒中的寶石雕刻。香氣方面，以明亮柑橘開場，融合柔美白花與溫潤木質餘韻，交織出純粹、細膩且富有詩意的香氛體驗。調香師Delphine Jelk親自打造，香氣層次豐富且極具延展性，從白天到夜晚都能維持迷人氛圍。隨附30ml旅行瓶，方便攜帶也讓整體收藏感再升級。​

▲GUERLAIN嬌蘭 星辰熾愛淡香精 125ml＋30ml旅行瓶。（圖／品牌提供）

4.YSL BEAUTY 超模光感精華水氣墊 雲朵皮革版

YSL再次刷新氣墊界的精品定義。推出全新限量「雲朵皮革版」氣墊，靈感來自品牌LOULOU PUFFER包款，氣墊盒包覆柔粉緞面皮革，手感如雲朵般輕柔，金色YSL CASSANDRE Logo與緞光粉殼的對比更添視覺張力且時髦大膽。​

▲YSL BEAUTY超模光感精華水氣墊 雲朵皮革版／3,180元。（圖／IG）

除了極致外型，妝效也無懈可擊，結合60%保養精華與超微米遮瑕粒子，一拍即遮、保濕、水光、持妝，任何膚質皆能打造剛剛好的光澤底妝。兩色選擇BR10與B20皆為亞洲膚色量身打造，無論白皙或自然膚色都能貼合無瑕，連補妝都像在高訂伸展台上走秀般自信。

▲YSL BEAUTY超模光感精華水氣墊 雲朵皮革版／3,180元。（／圖／品牌提供、黃筱婷攝）

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