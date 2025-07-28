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營養師曝「最新10大癌症排名」　提供４大建議教你降低罹癌率

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▲▼10大癌症排名。（圖／Unsplash）

▲不當的飲食習慣會提升罹癌的機率。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

老化人口增加、飲食習慣與生活型態的改變，使得現代人的罹癌率上升，癌症穩居國人十大死因榜首，根據最新癌症登記報告，其中肺癌、肝癌、結腸直腸癌位於主要癌症死因前3位，營養師高敏敏提醒，這不只是排行上的變化更反映出現代人生活習慣與環境警訊。

▲▼營養師曝「最新10大癌症排名」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#最新公布 十大癌症排名

第一名：氣管癌、支氣管癌、肺癌

第二名：肝癌、肝內膽管癌

第三名：結腸癌、直腸癌、肛門癌

第四名：女性乳癌

第五名：前列腺癌（攝護腺）

第六名：口腔癌

第七名：胰臟癌

第八名：胃癌

第九名：食道癌

第十名：卵巢癌

那麼究竟該如何預防癌症呢？營養師高敏敏也給出4大建議：

#均衡飲食

每天至少五蔬果、少油炸、減少加工肉品的攝取，過量紅肉會增加大腸癌風險，建議改以魚類、白肉和豆類取代。

#健康作息

確保每天有6-8小時睡眠，幫助身體修護，少熬夜、多運動、培養穩定生理節律，盡可能避免熬夜和輪班

工作，生理時鐘混亂會干擾荷爾蒙和免疫系統。

#遠離菸酒

菸品含有多種致癌物，另外酒精攝取也需要限量，建議女性每日不超過一杯，男性不超過兩杯，常碰菸酒

會提升口腔癌、食道癌、肝癌的風險。

#定期篩檢

定期做癌症篩檢，每2-3年安排一次健檢，早期發現治癒率高，也可接種相關疫苗。

營養師高敏敏也叮嚀，許多癌症其實與日常習慣息息相關，從飲食、作息、壓力管理 到是否定期檢查都可能影響風險，不想成為統計數字的一份子，預防就從生活做起

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