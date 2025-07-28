新手挑行李箱必知5技巧！大小材質、輪子拉桿都是細節

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

暑假旅遊旺季即將到來，對新手旅人而言，挑選一個實用又耐用的行李箱至關重要，不論是短途周末小旅行還是出國長住，行李箱不僅承載著你的行李，更影響整趟旅程的便利性與舒適度，以下整理出初學者在挑選行李箱時應該注意的幾個重點，讓你不踩雷，買得安心又實用。

Tips 1：尺寸選擇依旅程天數為主



如果是3天2夜的輕旅行，建議選擇20吋以下的登機箱；而5到7天的旅程則適合24到26吋的中型行李箱；若是10天以上的長途旅行，可考慮28吋以上的大型箱，另外，航空公司對托運與登機尺寸規定不同，需先確認行程需求。

Tips 2：材質考量：硬殼 vs 軟殼



常見材質有PC（聚碳酸酯）、ABS（塑料）與帆布軟殼，硬殼箱耐撞防水，適合需要保護電子產品或易碎物品的旅人；軟殼箱則擁有彈性空間與多層收納口袋，適合習慣隨手放東西的旅客。

Tips 3：輪子與拉桿設計需順手



四輪萬向設計可以360度旋轉，推拉更省力，適合在機場或大眾交通系統頻繁移動者，拉桿則需挑選可調整高度且穩固的款式，使用時才不會晃動或卡卡影響行進。

Tips 4：安全性與擴充性也不能少



建議選擇具備TSA海關鎖的行李箱，能在安檢時避免被暴力破壞，部分行李箱還設有擴充拉鍊設計，如果回程伴手禮買太多時，就不怕空間不夠裝。

Tips 5：外型與顏色也是加分重點



雖然功能性最重要，但行李箱也代表個人風格，新手可從亮色或獨特圖案入手，方便在行李轉盤中一眼認出，降低拿錯行李的風險。

【推薦單品】

＃TUMI 19 Degree Lite系列

出門旅行絕對要大拍美照，想要兼具時尚質感還有耐用機能，TUMI 19 Degree Lite是許多出差成日常的商務人士首選，極耐用聚碳酸酯箱體輕巧又抗衝擊，可以提供旅行過程高度保護效果，以紐約中央公園的深秋景致為靈感的「月石灰」充滿低調溫柔的奶茶色，簡直是夢幻逸品。

＃CROWN DOPPIO雙前開箱

「CP值之王」CROWN絕對是新手第一顆行李箱首選，用高韌性PC輕量材質耐衝擊也輕量化，再也不用擔心推不動，可擴充容量設計搭配日本YKK拉鏈非常能裝，360度靜音滑輪與TSA海關鎖讓出行更輕鬆舒適，首推絕美新色「灰藍色」不僅質感滿分，更有19.5吋、25吋、29吋容量可選。

＃LOJEL CUBO系列

擁有日系靈魂的LOJEL以極簡設計廣受粉絲喜愛，三種不同大小的尺寸：Small-Lite、Fit-Lite、Fit可以滿足旅人各種需求，搭載配備分層收納結構與可拆式內袋，即使弄髒也可以輕鬆清潔，滑順靜音輪系統讓出行更加省力優雅，2025夏季全新限定色「葡萄紫紅」更在全台第一間全新概念店台北SOGO復興搶先登場，購買再送限量托特包絕對要衝。