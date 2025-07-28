好貴氣！嬌蘭推出珠寶氣墊粉盒、Elegance蜜粉餅穿上水鑽外衣

▲底妝化身為最時尚配件。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

底妝光是好用還不夠，高貴閃亮的外型拿出來更是展現氣場的利器，嬌蘭即將推出3款限量珠寶氣墊粉餅盒，晶鑽、潮紅、琥珀設計讓你選擇，Elegance的明星蜜粉餅也穿上施華洛世奇水鑽外衣，讓使用感提升，每一次補妝都能展現優雅風格。

嬌蘭的24K純金絲光氣墊粉餅一直是消費者心目中的神級底妝，2025年8月推出3款全新限量版珠寶氣墊粉餅盒，包括璀璨耀眼的「閃耀晶鑽」、摩登皮革「大勢潮紅」，以及展現巴黎時尚的「蜜糖琥珀」，可用於容納單獨販售的24K純金絲光氣墊粉蕊，並且可以無限次補充，完美符合單手大小，方便全天補妝。

▲限量彩殼 24K純金絲光氣墊粉餅盒 閃耀晶鑽/大勢潮紅/蜜糖琥珀，各1,300元。

以漂亮的珠寶氣墊粉盒盛裝著高效配方，蘊藏極高比例保養基底，專為控制油光區域而設計，採用耐高溫與潮溼的防沾染配方，妝容持久且不易脫妝，打造炎夏適合的霧面光澤妝效。此次也一併推出專為亞洲肌膚設計的四款色號，搭配限量版24K純金絲光氣墊粉餅盒即將於8月上市。

▲Elegance 極緻歡顏5D蜜粉 35週年限定版全台限量300個。

Elegance的5D蜜粉餅一直都是默默熱賣的明星商品，以其獨家5色粉體設計、細緻貼膚及締造出的高級透明感妝效廣受好評。2025年，為歡慶品牌35週年特別限量推出「極緻歡顏5D蜜粉 35週年限定施華洛世奇水鑽粉盒」，完美演繹Elégance一貫奢華與優雅的風格。

每塊蜜粉以透明板狀粉體為基底搭上精心選色4色粉體，採用精密壓製技術，將五種柔美色調如馬賽克般精巧排列，經嚴格製程確保粉體極致細膩均勻，帶來極致貼膚與絕佳修飾，讓肌膚呈現長效持妝的細緻光澤。



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