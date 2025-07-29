粉絲都想尖叫包色！多達60種的單色眼影　大顆珠光藏不掉粉秘密

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

單色眼影可以根據個人喜好任選配色，加上不同質地的展現，可以發揮出更多有趣好看的妝容，深受彩妝玩家的喜愛，近期就有不少品牌都推出單色眼影，充滿細膩質地與各種質感的色彩，讓人都想全包下！

＃SUQQU 晶采單色眼影，售價1450元

以色彩層疊為主題，SUQQU 2025年的秋冬彩妝一次推出多達20色的單色眼影，每一顆都展現出極致優雅的細節，總共分為4種不同的妝效：璀璨光、稜鏡光、綢緞光、霧光，其中，璀璨光以大顆珠光打造，在不同光線下會閃爍出波光粼粼的效果，雖然顆粒較為閃爍，但是透過配方添加油份，質地超級貼膚，不容易會有掉粉的狀況，可以完美的妝點眼影，是非常值得收藏的系列。

＃ADDICTION 絢癮無邊際眼采，售價640元









ADDICTION以多達100顆的單色眼影奠定日本專業彩妝地位，總監KANAKO更認為「基本款，不只一種就夠了」，在2025年秋冬以其對色彩的時尚敏銳度，精選出每天都可以輕鬆使用的60個經典色系，有霧面、珠光、鑽石光、裸光、水潤光等不同的材質，可以互相堆疊，打造出專屬於自己的美麗風采。

＃RMK 無拘單色眼影，售價1000元

一望無際的地平線從白晝迎接夜幕降臨，太陽逐漸下沉，天空從日光的紅艷漸變成深邃海藍，帶有點淡淡暈染的紫，宛如進入潛意識深處的沉靜，RMK創意總監YUKI將旅行看到的美景，幻化為2025秋冬彩妝，尤其是兩顆限定單色眼影，絕美的大顆粒閃爍偏光，可以疊擦在任何眼妝上，更顯通透光芒，如同阿拉伯靜夜天際中的星辰，極致璀璨。