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鞋頭必關注本週人氣球鞋！AJ4全新配色、Kith x NB 204L入手方式一次看

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

又到了本週新球鞋盤點的時間，New Balance聯名款、Air Jordan 4全新配色等重點是本週球鞋趨勢，加碼編輯推薦原因，鞋頭們必留意！

Air Jordan 4 全新配色「Rare Air」

這雙受到鞋頭們關注的鞋款在釋出相關訊息後，Air Jordan 4全新配色「Rare Air」終於將正式登場！有著黑色、紫色與紅色交織而成的鞋身，在搭配個人造型上相對實用。

編輯推薦重點

除了可拆卸的鞋舌引人矚目外，後跟的Nike Air Logo同樣彰顯收藏價值，這雙鞋已在今年夏季登陸，有興趣的鞋頭不妨多加留意。

Tom Sachs x NikeCraft Mars Yard 3.0

由美國當代藝術家Tom Sachs與Nike合作的最新聯名第三代鞋款預計將在9月5日登陸Tom Sachs個人網店，入手前提是必須先通過I.S.R.U.（In-Situ Resource Utilization）App的考驗！有興趣的使用者需參與I.S.R.U.（In-Situ Resource Utilization）應用程式計畫，每週進行App挑戰任務，累積積分達到一定程度登上排行榜才有可能獲得入手資格。相信這雙不易入手的鞋款將成為專業球鞋收藏家的入手目標！

編輯推薦重點

Tom Sachs是一位美國當代藝術家，擅長雕塑作品，拼貼與再製是其擅長的創作手法，他常探討文化議會議題，也對太空科技有著濃厚興趣，常可見其將相關元素融入設計之中。

Aimé Leon Dore x New Balance 860v2

New Balance的聯名鞋款不斷累積高人氣，近期更釋出了與Aimé Leon Dore攜手打造的Aimé Leon Dore x New Balance 860v2聯名系列訊息，可在目前釋出的照片中看見鞋款帶來「Pink」、「Black Multi」及「White Multi」三種配色，可透過個人風格需求選擇搭配，呈現屬於自己的造型風格。

預計這雙深受關注的聯名球鞋將在明年二月或三月登場，目前已可在Aimé Leon Dore官網預購，有興趣的鞋頭請多加留意！

編輯推薦重點

鞋款也運用了網眼面料，提供穿著者絕佳的舒適性，標誌性的N-ergy緩震科技與ABZORB技術也帶來良好的腳感反饋，大大提升穿著實用性，聯名款上的細節也不少，Aimé Leon Dore品牌字樣在鞋舌與鞋墊都可見得，彰顯收藏價值。

Kith x New Balance 204L

下一雙同樣為New Balance的聯名鞋款，攜手當今時尚與潮流圈的當紅炸子雞選貨名所Kith所打造的聯名鞋款Kith x New Balance 204L，以夏日為主題，有著「Bluebell」、「Camellia」以及「Sunburst」三種配色，值得一提的是，如果在Kith Women曼哈頓旗艦店購買，會因應店內的花卉裝置，贈送入手顧客一束與店內花卉風格呼應的花束作為紀念！這雙熱門鞋款已正式登陸Kith各門店，身處城市有Kith的鞋迷不妨前往搶購。

編輯推薦重點

鞋款維持Kith一貫的高級精緻風格，選用麂皮、牛皮及網眼材質交織而成，在街頭與精品風格間取得平衡，另外鞋跟、鞋舌都能看到Kith的字樣，加上反光「N」字 Logo，都為此雙聯名球鞋增加許多收藏性。

Supervsn x HOKA Clifton One9

HOKA好穿舒適的特性近年為其累積了越來越多的死忠粉絲，另外也與不同品牌展開聯名，為鞋款風格增添更多可能性！近期就發布了與來自洛杉磯的服裝品牌Supervsn所打造的聯名鞋款：Supervsn x HOKA Clifton One9，為Clifton One9帶來三種不同的顏色「Ice Grey」、「Neon Gold」與「Mantis Green」，Supervsn x HOKA Clifton One9聯名系列預計於7／31登陸雙方品牌官網，鞋頭們必留意，把握入手機會！

編輯推薦重點

運用具有科技感的幾何圖案營造前衛的視覺印象，漸層色調也讓行走間更具焦點，值得一提的是，其中的「Neon Gold」配色是品牌史上最稀有的鞋款，全世界只發售99雙，可說是相當限量，勢必成為鞋頭們必收藏入手的選項！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●鞋頭必關注！本週人氣球鞋盤點，HOKA Arahi 8、New Balance 992 美製...最新鞋款資訊一次看

● 10個戶外涼鞋品牌盤點：Teva、Chaco、UGG...等10+熱門鞋款推薦

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 球鞋, New Balance, Nike, Air Jordan, HOKA

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