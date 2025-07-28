國外開始流行的「慢佈置Slow Decorating」　成為最無壓力的居家改造

▲ 國外慢佈置概念漸漸流行起來。（圖／Pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

搬新家或想重新佈置時，許多人常常會有種衝動，「趕快把家具買齊、牆壁掛滿，最好幾天就能弄完。」壓力也就如影隨形，國外近期出現一種「慢佈置（Slow Decorating）」的生活方式，悄悄的正在流行，它提倡「家的模樣隨著生活慢慢長出來。」不用強調一次到位。

這種風格沒有規則、不講求快，反而強調你可以慢慢觀察、慢慢添購。不用勉強自己一次做完全部，而是隨著時間與心情，讓家一點一滴變成你真正喜歡的樣子。

慢佈置的概念很簡單，先從有意義的小東西開始，擁有簡單夠用的傢俱即可，然後慢慢增加，旅行中帶回的磁鐵、一張跟朋友合照的小框，或是你奶奶留下的老陶碗，都能成為家的起點。這些東西不只是裝飾，還有記憶情感與故事，久了會發現，家也跟著變得有溫度。

美國設計師 Jenni Kayne 分享，她搬新家後等了一年才買咖啡桌，原因只是「還沒遇到那張最合適的」。對她來說，佈置是一種生活的延伸，而不是趕進度的任務。慢佈置不是代表「懶得裝潢」，而是更認真的選擇。你會更清楚自己想要怎樣的生活，再來決定家該長什麼樣子。也因為不急著一次完成，你更有餘裕挑到質感好、真正適合自己的家具或裝飾品。

生活網站《House Beautiful》指出，許多設計師都贊成這種風格。他們認為家不是樣品屋，不需要每天都像社群平台上的完美畫面，而是要真正符合你的生活習慣。就像穿衣一樣，有些單品可能會慢慢淘汰，有些則陪你走很久。

若你也傾向這種慢佈置，最簡單的做法就是「觀察你現在的生活」。哪些區域常用？哪些東西真的需要？先從這裡下手，而不是照著裝潢網站一股腦跟風。

建議先用已有的家具、擺設做出基本輪廓，接著再慢慢添購。例如客廳沙發旁的角落覺得空，可以先放一張二手椅子，觀察幾周，看是不是適合喝咖啡或閱讀。等確定後，再決定要不要換張更理想的單椅或邊桌。

而選擇裝飾時，不妨挑一些有故事的小物，包括旅行帶回的布料、親手畫的小畫、甚至是從市場撿到的舊木框。這些都能讓家多一點真實，也更貼近你自己的節奏。

在慢佈置裡，牆上有空白沒關係，角落先空著也沒問題。反而這些「未完成感」讓家保留更多彈性，也提醒你：家跟生活一樣，是持續變動的。下次若想要改造房間，試著不要急，挑一件真的讓你心動的東西開始，給自己時間去找到那個「剛剛好」的位置。時間會幫你把空間調整成最舒服的樣子。