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常焦慮又疲勞？營養師曝「身體缺鎂警訊」　補對食物減緩不適

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▲▼6款高鎂食物盤點。（圖／Unsplash、Pexels）

▲綠花椰等深色蔬菜富含鎂。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash、Pexels

你身體缺鎂嗎？鎂是維持身體正常運作的重要礦物質，參與肌肉收縮、神經傳導、骨骼健康及能量代謝等多項功能。營養師高敏敏分享，若你有疲勞、便秘、焦慮、常常想吃甜食、睡不好，可能都是身體缺鎂的警訊，建議從補充高鎂食物下手。

#堅果與種子

杏仁、腰果、南瓜籽和葵花籽是鎂的良好來源。適量食用堅果還能提供健康脂肪，有助心血管健康。

▲▼6款高鎂食物盤點。（圖／Unsplash、Pexels）

#全穀類

糙米、藜麥、燕麥和全麥麵包含有豐富的鎂和膳食纖維，可促進腸道健康並穩定血糖。

#深綠色蔬菜

菠菜、羽衣甘藍和綠花椰菜等深綠色蔬菜富含鎂和維生素K，對骨骼健康有益。

▲▼6款高鎂食物盤點。（圖／Unsplash、Pexels）

#豆類

黑豆、鷹嘴豆和紅豆等豆類不僅含鎂，還富含蛋白質和膳食纖維，有助於控制體重和提供飽足感。

#魚類

像鯖魚和鮭魚不僅是優質蛋白質來源，也含有鎂及對心臟有益的Omega-3脂肪酸。

▲▼6款高鎂食物盤點。（圖／Unsplash、Pexels）

#巧克力

黑巧克力（可可含量70%以上）含有鎂，適量食用對於舒緩壓力有幫助。

除了補充以上食物，也要盡量避免干擾鎂吸收的因素，像是高劑量的鈣補充劑、酒精及高脂飲食可能干擾鎂的吸收，過量的咖啡因也會增加體內鎂的流失，因此茶和咖啡應該適量飲用。

關鍵字：

, 營養, 飲食, 健康, 專家

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