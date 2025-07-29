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54歲金憓秀白皙長腿超凍齡！搶曬Dolce＆Gabbana新鎖頭包高級感破表

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記者鮑璿安 ／綜合報導

54歲南韓影后金憓秀近期出席曹政奭電影《我和我的殭屍女兒》首映活動，再次以時髦的品味驚艷眾人，以一身Dolce&Gabbana早秋造型，身穿細條紋白色襯衫搭配高腰黑色短褲，露出一雙筆直美腿，手中的MY SICILY包款也引發熱議。

金憓秀這次以襯衫穿搭亮相，俐落剪裁與簡約線條襯出她率性又不失女人味的風采，舉手投足皆散發著明星光芒。而她手上拎的則是Dolce&Gabbana今年秋冬重磅推出的MY SICILY全新尺寸 EAST-WEST 提把包，為經典設計注入嶄新輪廓，完美詮釋優雅與自信的融合。

▲▼金憓秀 。（圖／品牌提供）

▲▼金憓秀 。（圖／品牌提供）

▲▼金憓秀 。（圖／品牌提供）

▲「MY SICILY」自2009年首次問世，以品牌發源地西西里島命名。（圖／品牌提供）

「MY SICILY」自2009年首次問世，以品牌發源地西西里島命名，象徵著神祕、傳統與熱烈色彩的文化風貌。全新MY SICILY採用Plongé特潤拋光小牛皮，皮質經過浸泡處理後手感更加柔軟，保留天然紋理之餘也具備出色彈性；鮮明幹練的五金元素堪稱一大亮點，搭配象徵高級製錶靈感的TUCK-IN隱藏式磁吸包鎖，與機器雕刻的Guilloché 字樣。當包蓋優雅垂落，磁吸鎖扣會發出宛如腕錶上鍊的細膩聲響，低調卻奢華。

同時，Balenciaga正式發表冬季25系列形象廣告，邀請品牌大使、影壇傳奇Nicole Kidman（妮可基嫚）與Isabelle Huppert（伊莎貝雨蓓）等人出鏡，Nicole Kidman身穿深V黑色禮服，大膽展現線條與氣場，手拎黑色鱷魚壓紋Rodeo包款，完美詮釋品牌對「優雅與力量」的再定義；伊莎貝雨蓓則以全黑西裝搭配簡約大容量托特包登場，沉穩中透露高級訂製的知性魅力。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Nicole Kidman（妮可基嫚）。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲伊莎貝雨蓓則以全黑西裝搭配簡約大容量托特包登場 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

金憓秀, Dolce&Gabbana, 時尚, 影后, 包款

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