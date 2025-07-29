路雲脫了！Calvin Klein形象照大秀腹肌　「世首美」Nana穿內衣上陣辣翻

記者鮑璿安／綜合報導

Calvin Klein於今夏推出全新亞洲區形象廣告，讓人忍不住驚呼這是什麼神仙陣容？由韓國人氣男神路雲(ROWOON)、「世界最美臉孔」女星Nana以及泰國新生代女星TU TONTAWAN共同演繹，親身詮釋品牌經典內衣款式，帥美形象引發熱議。





▲Nana。（圖／品牌提供）

廣告中，Nana以簡約純白的Icon Cotton Modal系列登場，內衣以Infinity Bond無縫腰帶結合黏合鉤扣設計，帶來如肌膚般柔滑觸感與高彈貼合度，讓女性在日常穿搭中也能享受毫無束縛的自在。風格上將少女感與街頭時尚巧妙揉合，無論是搭配破洞寬褲或低腰丹寧，都極具潮流張力。





▲路雲帥氣展現了迷人的腹肌線條，身穿標誌性復古Logo內褲 。（圖／品牌提供）





▲泰國新生代女星TU TONTAWAN 。（圖／品牌提供）

男裝部分則由路雲帥氣演繹，他展現了迷人的腹肌線條，身穿標誌性復古Logo內褲，純棉布料為特色，呈現清爽乾淨的運動風格，不僅凸顯體態線條，更強調日常穿著的舒適實用性。是男性衣櫃中不可或缺的百搭單品。Heritage Cotton 男女裝內衣以復古風格重新演繹品牌標誌性腰帶，將經典活力與現代舒適完美融合。Perfectly Fit 內衣採用全覆蓋設計，觸感柔滑，為日常穿著的理想之選。

同場加映





▲ lululemon 正式啟動「Stretch Your Limits 突破身心界限」品牌企劃，邀來韓星朴敘俊演繹 。（圖／品牌提供）





▲ Pace Breaker 無襯短褲。（圖／品牌提供）

加拿大運動服品牌 lululemon 正式啟動「Stretch Your Limits 突破身心界限」品牌企劃，邀來韓星朴敘俊演繹，傳遞品牌強調的「感受更好，才能表現更好」核心價值。朴敘俊身穿 Metal Vent Tech 機能短 T 搭配 Pace Breaker 無襯短褲，展現行動自由、舒適有型的運動風尚。他表示：「lululemon 讓我在奔波行程中也能自在前行，不論是訓練還是日常生活，它總能陪伴我保持最佳狀態。」系列服飾不僅具備高延展性與快乾機能，更融合金屬紗線 Silverescent™ 抑菌科技，有效降低異味產生，讓使用者即便長時間訓練也能維持清爽自信的狀態。