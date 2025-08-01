妮可基嫚58歲狀態好到封神！82飲食法、精華油泡澡養出無懈可擊的美貌

▲妮可基嫚。（圖／品牌提供、取自nicolekidman IG）

圖文／CTWANT

頂級保養彩妝品牌Clé de Peau Beauté肌膚之鑰正式宣布奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman） 擔任全新全球品牌大使。憑藉超過40年的演藝成就與堅定意志，妮可基嫚展現優雅氣場與強大女性意識，完美詮釋品牌的「光采哲學」。不僅是肌膚綻放的光芒，更是靈魂深處的力量。肌膚之鑰全球首席品牌執行長橋本女士盛讚她：「真正的光采，不只來自肌膚，更來自對世界的承諾與改變的力量。」

▲肌膚之鑰正式宣布妮可基嫚擔任全新全球品牌大使。（圖／品牌提供）



除了光環加身的演藝生涯，妮可基嫚長年投入公益，身為聯合國婦女親善大使積極推動教育平權、經濟獨立與反性別暴力，與肌膚之鑰支持女童教育的理念高度契合。她不僅是品牌代言人，更是「光采」的化身，以實際行動為弱勢發聲，傳遞「真正的美，是忠於自己並勇敢改變」的信念，讓奢華與使命結合，成為能點亮世界的力量。來看看58歲的妮可基嫚都是如何保養身材與外貌的吧！

▲妮可基嫚58歲狀態超好。（圖／取自nicolekidman IG，下同）

奧斯卡影后妮可基嫚多年來始終保持優雅纖細的體態與白皙細嫩的肌膚，而她的秘密就在於自律的生活習慣與聰明的保養之道。她最廣為人知的「82飲食法」堪稱維持好身材的關鍵：每天八成的飲食以新鮮蔬果、低脂蛋白質與高纖穀物為主，另外兩成則留給自己小小的放縱，如甜點或炸物，既能享受美食又不影響健康與身材。與流行的斷食法不同，她更傾向清淡、少調味的飲食方式，並以少量多餐補充能量，有時甚至一天吃上五餐，以因應拍戲和運動所需的體力。

在運動方面，妮可基嫚認為多樣化才是保持熱情與效果的祕訣。她自小熱愛馬拉松，至今依然每天游泳，每週跑步、騎車，並搭配瑜伽，無論身處世界何地都堅持鍛鍊。至於肌膚保養，她與眾多追求小麥肌的歐美明星不同，始終維持宛如白雪般的膚色，這全歸功於嚴謹的防曬習慣：她每天使用SPF50+防曬乳，並堅持每90分鐘補擦一次，徹底阻擋紫外線傷害。此外，她還養成泡熱水澡的習慣，在浴缸中加入大量精華油，不僅能放鬆肌肉，還能為乾性肌膚注入水潤，使她在閃光燈下依舊散發細緻亮澤的膚質。

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