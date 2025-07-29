肌膚結構超不同！男士專精養膚對策　高效清爽更要抗老有感

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

當代保養觀念日益成熟，「肌膚護理不分性別」的理念廣受重視，但事實上男性與女性的肌膚在結構與生理機制上仍存在顯著差異；男性肌膚通常較厚、皮脂腺分泌旺盛、毛孔粗大，更容易出現油光與痘痘困擾；而女性肌膚則相對細緻敏感，容易因荷爾蒙變化產生乾燥、暗沉與膚色不均問題。如果想要有效保養，選擇更精準的產品會是關鍵，近期就有不少適合男性的保養新品，質地跟功能都更貼合需求。

＃sisley Sisleÿum男仕全能賦活系列

抗老植物學專家的sisley在肌膚保養領域擁有舉足輕重的地位，廣受許多愛美人士的喜愛，終於在2025年推出首個男性抗老保養系列，以簡單的三個步驟，從潔面露、醒膚露到精華露／精華乳提供男士高效舒適的體驗，更首次採用金克利巴葉活性萃取貫穿整個男仕全能賦活保養，可以迅速帶給肌膚抗氧化、加速修護的能量。

＃SHISEIDO 男人極致能量賦活露N

資生堂小紅瓶繼上市以來就成為品牌熱賣經典，針對男性截然不同的肌膚狀況，全新打造男人極致能量賦活露N，僅此系列才有的獨家「快攻胜肽」，以極小分子快速滲透肌底重現緊緻飽滿，搭配高效修護精胺酸、三重山茶花賦活科技，全方位提升肌膚防禦力以及修護力。

＃LAB SERIES 控油煥膚調理露



男士最擔心的通常都是肌膚出油、毛孔粗大的問題，針對此狀況LAB SERIES設計全新的控油煥膚調理露，專為男性打造的配方擁有超輕盈的質地，搭配專利成分5-α還原淨痘配方，可以幫助肌膚調控油脂分泌，協同水楊酸成分幫助收斂毛孔，打造清爽細緻的肌膚狀態。