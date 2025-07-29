噶瑪蘭發表「PEATIST泥煤探尋者」新系列　聚焦輕泥煤結合在地風土

▲噶瑪蘭發表「PEATIST泥煤探尋者」新系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣威士忌品牌噶瑪蘭日前推出全新「PEATIST泥煤探尋者」系列，以標誌性雪莉與波本桶熟成技術，搭配輕泥煤風格，開啟品牌對煙燻風味探索的新章。首波推出的兩款原酒，包括Oloroso雪莉桶與波本桶版本，酒精濃度介於50至59.9％之間，700ml售價3,500元，自7／30起於全台專門通路開賣。

此次新系列以「探尋者」命名，意圖擬人化呈現泥煤風味探索的精神，風格設定為「輕泥煤」，即在保有煙燻調性的基礎上融入熱帶果香，帶出風味層次與平衡表現。 兩款產品各自展現不同風貌。

Oloroso雪莉桶版本呈現深色酒液，主調為果乾、堅果與巧克力香氣，尾韻包覆著微妙的泥煤煙燻；而波本桶版本則偏向明亮果香風格，椰奶、香草與龍眼乾等風味交錯，整體表現更為輕盈清爽，展現台灣風土下泥煤風味的另一種可能。

PEATIST系列也跳脫以往噶瑪蘭產品的視覺語言，採用寬肩短瓶、山形切角盒身與幾何構圖標籤，結合銀灰與米白配色，象徵雪山山脈與輕泥煤的對比氣質。瓶底更特別設計為山形輪廓，傳達品牌對地景的情感連結與探索精神。

單一麥芽威士忌品牌麥卡倫，持續拓展威士忌與飲食文化的搭配可能。近期以「為時代 創新味」為主軸，再度攜手飲食作家葉怡蘭，聚焦於「盤式甜點」的工藝與風味，提出「甜蜜新浪潮」計畫。結合甜點界的新興表現形式，重新詮釋威士忌與甜點之間的感官對話，形塑具當代感的餐桌藝術。

葉怡蘭以「口味相近、口感相宜」為原則，以麥卡倫的「雙雪莉桶系列」作為百搭選擇，酒體均衡優雅，能對應多種甜點表現。而「經典雪莉桶系列」則風味濃郁飽滿，適合搭配巧克力、深色果乾等甜點。她更指出，威士忌入口後產生的溫熱感，能提升甜點中冷熱交錯的層次張力，強化整體感官經驗。

此次合作中，麥卡倫也引進同集團旗下雪莉酒品牌Valdespino的不同酒款作為搭配建議，例如高甜度的Pedro Ximenez可直接融入甜點製作，或與濃郁款甜點搭配；傳統香艾酒Vermouth則適合搭配果味輕盈的甜點，讓風味形成柔和且富層次的過渡。