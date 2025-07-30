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梳髮按摩頭皮有助豐盈髮絲！3大選梳技巧公開

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記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

梳子用途多，除了將頭髮打理整齊外，對頭皮也是好處良多。頭皮匯聚了多條經脈，擁有近50個穴位，透過梳髮不僅可以促進新陳代謝、穩固髮根，更可以帶走汗腺的分泌物、灰塵，保持頭髮的清潔。

梳子,梳髮,梳頭,髮絲,秀髮,。（圖／達志示意圖）

但若使用了不合適的梳具，反而易過度刺激頭皮，髮絲也可能更加脆弱，建議可以透過三大選梳法則，依據使用習慣及髮量來挑選最適合自己的梳子，讓日常梳髮能在照顧頭皮健康的同時，依然保有亮麗秀髮。

Tips 1：依據使用習慣挑選梳具形狀

以按摩頭皮為主，可挑選擁有氣墊的梳具，氣墊梳有著較粗的梳齒，除了使髮絲不容易打結，更能刺激穴點按摩頭皮，而市面上可看到不同的梳具形狀，建議可以依照自己平常的梳髮力道，以及喜歡的按摩力道評估挑選。

挑選原則：

梳面寬大則按摩氣墊的緩衝較柔軟、接觸力道平均且和緩，適合喜歡輕輕抓揉頭皮者。
梳面越窄小則按摩氣墊的緩衝較硬挺、接觸力道集中且精準，適合喜歡局部舒壓者。

梳子,梳髮,梳頭,髮絲,秀髮,。（圖／達志示意圖）

Tips 2：依據髮量多寡挑選梳齒長度

透過氣墊梳可促進頭部血液循環，同時加強髮根讓頭髮有膨鬆感。若是頭髮愈長，髮量愈多的人需要的梳子越寬大，梳齒也需愈長，即能深入豐厚髮量；相反地，短髮或髮量少的人，即可選擇窄版設計的梳款；獨特的長狀版型特別適合髮量少或中短髮的女性，也推薦給男性使用。

Tips 3：梳具材質的重要性

直接深度接觸頭皮的梳具，材質也是必須考慮的重要因素。建議可選擇天然原木梳具，既能減少靜電也能避免頭皮過敏，搭配天然橡膠製成的氣墊，因保留氣孔，在按壓頭皮的同時，還能擁有極佳的按壓彈性，可針對緊繃區域加強按壓幫助放鬆，而具有圓滑梳齒的梳款，則可讓頭皮的血液循環、毛囊活絡更好，亦不會對頭皮造成傷害。

關鍵字：

梳子, 頭髮, 秀髮

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