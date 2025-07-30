減重免戒碳水！美女中醫師：適量攝取反而養脾胃助代謝

記者曾怡嘉／台北報導

夏季減重風氣盛行，不少人一減重就從戒碳水下手，但京都堂中醫林巧薇醫師表示，現代人對於碳水化合物的認識都有許多誤區，將碳水化合物視為減重時的敵人，只專注在蛋白質上，雖然前期會看到很好的成效，但這也容易造成減重過程中遇到瓶頸期，甚至對健康造成影響。

▲吐司屬於精緻碳水。（圖／Unsplash）

就中醫觀點而言，所謂的「戒碳水」並非是拒絕所有的碳水化合物，而是要避免「精緻碳水」，中醫觀點強調「五穀為養」，而碳水化合物屬於「五穀」，是身體主要的能量來源，也和五臟六腑的健康息息相關，是脾胃運化的重要物質，可以補益脾胃、滋養氣血，有助於腸道蠕動，如果長期缺乏碳水化合物，便會導致脾胃虛弱，甚至由於脾胃運化失常，引起水濕停聚，形成痰濕，進而造成體重停滯；而碳水化合物也是氣血生化的重要來源，如果完全不吃碳水化合物則會出現氣血虧虛現象，導致代謝減慢，同時忌碳水也是相對違反人性，若前面越極端戒斷，後面恐反彈成暴食狀態。

▲挑選好碳水來取代白米與精緻澱粉。

林醫師進一步解釋，應該是選擇「好碳水」食物，如糙米、燕麥、紫米、黑米可以取代白米和精緻澱粉，另外也可以多攝取山藥、芋頭、南瓜等富含膳食纖維、維生素B群和礦物質，可以有效穩定血糖，促進排便。

▲中醫師林巧薇。

醫師最後也強調，黃帝內經說，東方人屬「木」，樹木要長得好，需要有好的土壤，而五行上，脾胃對應為「土」，所以也可以說萬病不離消化，消化好，病才會好，而消化好需要健脾，此時五穀類就不能少，因此，選擇優質的碳水化合物來源，而非戒斷碳水化合物，才能維持健康，若擔心五穀類使血糖飆升太快，可以多食用荷葉、黃耆等處理血糖問題的中藥，中醫強調「脾主昇清」，養好脾胃，消化機能佳，身體自然健康。