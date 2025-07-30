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深度靜脈血栓恐致命！營養師教你正確方法避免「經濟艙症候群」

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▲▼營養師教你正確方法避免「經濟艙症候群」 。（圖／Unsplash）

▲「經濟艙症候群」嚴重恐致命。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

日前知名職棒洋將妻子搭機來台途中過世，初步研判和「經濟艙症候群」有關，輕則腳腫、胸痛，嚴重可能血管塞住有猝死危險，營養師高敏敏教你避免經濟艙症候群，跟著這樣吃和做就沒錯！

什麼是「經濟艙症候群」？又稱為深度靜脈血栓，若長時間在狹窄空間缺乏活動，此得靜脈血液回流受阻，血液稠度增加，當血栓到肺部易導致呼吸困難、胸痛，嚴重腎只會虛脫、猝死，當飛行超過5小時就有可能發生，而像是老年人、有靜脈曲張病史、血栓病史、肥胖、懷孕者的風險都較高。

▲▼營養師教你正確方法避免「經濟艙症候群」 。（圖／Unsplash）

▲飛行期間少喝可樂、濃茶、酒精避免血液濃稠。

那麼要如何避免「經濟艙症候群」？聽聽營養高敏敏教你正確吃、這樣做：

#上飛機前裝滿水壺

補充水分是關鍵！保持體內水分能促進血液循環，避免血液濃稠形成血栓。

#補充魚油

適量攝取魚油中的EPA，有助抗發炎、讓血液保持順暢流動，預防栓塞。

#避免喝刺激性飲品

飛行期間少碰咖啡、酒精、可樂或濃茶等飲品，這些都可能造成脫水與血液黏稠。

#可穿彈性襪

透過減壓幫助靜脈血液回流，有效減緩下肢腫脹與靜脈壓力，讓血液不易滯留。

#腳步伸展

活動腿部肌肉可刺激靜脈幫浦運作，幫助血液循環。

#起身走動

每隔1小時起來活動5分鐘，有助全身循環，降低腿部靜脈壓力。

#原地踏步

小腿肌持續活動能防止血液滯留、腿部腫脹。

#按摩雙腳

可舒緩久坐造成的僵硬與腫脹，並促進淋巴與血液流動。

▲▼營養師教你正確方法避免「經濟艙症候群」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

最後營養師也提醒，即便不是飛行，像是久坐上班、滑手機追劇，長時間不動都是具風險行為，記得過一陣子就要經常起來走動走動，有一是照顧健康，必須從日常習慣做起。

關鍵字：

健康, 營養, 預防, 飛行, 經濟艙

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