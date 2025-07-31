星巴克今起連2天「全品項第二杯半價」　快閃加碼周四小確幸

▲星巴克周末前推第二杯半價優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼之前多天買一送一後，星巴克驚喜加碼，從今（7／31）起一連兩天至8／1，再推全門市飲品第二杯半價優惠，涵蓋全品項，無論是經典美式、濃醇那堤或沁涼星冰樂皆可選擇，為喜愛咖啡的你帶來快閃加碼的小確幸。85度C明周五也適逢咖啡日，提供中大杯咖啡系列第二杯半價優惠。

星巴克自7／31至8／1連續兩天推出「咖啡感謝日 第二杯半價」活動，活動期間自上午11點至晚上8點，消費者至全台門市購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。每筆交易最多限購四杯（兩杯原價、兩杯半價），飲品需當場一次領取。

此次優惠適用於全品項現做飲品，不適用於罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，詳細資訊請依官網公告為主。

85度C在2025年續行「周五咖啡日」優惠活動，當天中大杯咖啡系列，推出第二杯半價優惠，可不限冰熱，僅需同品項同大小，該優惠僅限現場購買，外送、電話訂購不適用，寄杯方法以各門市為主。