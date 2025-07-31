Lisa性感馬甲配熱褲唱跳　搭施華洛世奇水晶項鍊閃爆

▲Lisa於美國巡迴演唱會不改其火辣穿搭風格。（圖／翻攝影lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣女團BLACKPINK於美國登場的世界巡迴演唱會「DEADLINE」落幕，下一站將前往歐洲表演，此次是她們第三次世界巡迴演唱會，造型一如過往話題滿滿，向來不吝惜展現窈窕身材的泰籍成員Lisa，穿著性感馬甲與熱褲上陣，為達到最佳舞台效果，她還戴上奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）紫色Millenia項鍊，閃爆全場。

▲Lisa配上施華洛世奇水晶項鍊增添亮點。（圖／翻攝影lalalalisa_m IG）





▲Lisa佩戴的Swarovski Millenia Tennis項鍊，22,000元。（圖／施華洛世奇提供）

Lisa於「DEADLINE」演唱會紐約站，穿上知名造型師Brett Alan Nelson為她打理的性感裝扮勁歌熱舞，其中一套黑色露肚馬甲配粉紅蓬袖的甜辣服裝，是紐約品牌VAQUERA與加拿大雙胞胎兄弟品牌DSQUARED2聯手打造，配上紫色施華洛世奇水晶串起的Millenia項鍊，更添個性美。





▲Lisa穿Jimmy Choo訂製長靴表演。（圖／翻攝jimmychoo IG）

為應付舞台上大量的舞蹈動作，又要兼具醒目舞台效果，Lisa於演唱會所穿的鞋子多為訂製款，精品鞋履品牌Jimmy Choo為她設計一款紫藍色平底長靴，讓她搭配同色系的貼身迷你裙裝，完美長靴不僅盡顯她的長腿優勢，舒服的設計也讓她能在舞台上能自在動作。

