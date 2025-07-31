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孔曉振同框ROSÉ 畫面太美　背11萬比利時名牌包秀好品味

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▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振（左）到演唱會後台與ROSÉ同框拍照。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓戲劇女王孔曉振自韓籍美籍歌手老公Kevin Oh於5月退伍後，夫妻倆便赴美展開新生活，近期南韓女子天團BLACKPINK到美國巡演，她特別前往捧場，還到後台與ROSÉ同框拍照，兩大明星合體讓粉絲大讚畫面太美，尤其極簡風格穿搭的孔曉振，背上比利時國寶品牌的Delvaux黃色包款，彰顯不凡品味。

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振背著比利時國寶品牌Delvaux黃色Pin Twist包聽參加BLACKPINK演唱會。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

Delvaux是靜奢風的代表品牌，孔曉振是忠實擁護者，此次參加BLACKPINK巡迴演唱會所背的黃色Pin Twist包，以Pin系列標誌性「兩道線條，一抹微笑」的輪廓設計，加入可拆卸的「D」形金屬鍊條後，可輕鬆變化出多達10種背法，時髦且實用。

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲Delvaux黃色Pin Twist包加入了可拆卸的「D」形金屬鍊條，可變換多種背法，119,500元。（圖／Delvaux官網）

除了包款低調有質感，孔曉振的私服穿搭相當休閒，幾乎看不出品牌，可以確認的是炎熱夏天就是她大秀美背的時候，無論是聽演唱會或逛街都常愛穿露背裝，她還曾以黑色內衣搭配透視裝上街，零贅肉的背部線條令人稱羨。

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振穿露背裝搭牛仔褲聽演唱會。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲炎熱夏季孔曉振常穿露背裝上街。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

▲▼ 孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振透視裝也很吸睛。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

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關鍵字：

孔曉振, BLACKPINK, ROSE

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