星野集團首間機場飯店開箱！頂樓俯瞰大阪灣　關西最大Outlet在隔壁

文、圖／Ean

從「OMO7 大阪by 星野集團」退房，搭上開往關西機場方向的特急列車，當列車滑入「臨空城站」，我拖著行李步出5號出口，迎面而來的是一棟新穎、彷彿為旅人量身打造的建築，這裡是 OMO 關西機場by 星野集團，星野旗下首度挑戰的「機場型飯店」，一座將機場住宿重新定義的漂亮之作。

▲從「臨空城站」5號出口步出，直達「OMO 關西機場by 星野集團」，交通位置強大到令人驚艷！

▲飯店內建Lawson超商，24小時不打烊，完全是旅人的神隊友！

▲每間 OMO 飯店都少不了的GO-KINJO地圖，這回換成小飛機來指路，標註的是飯店同仁親推的吃喝玩樂口袋名單。

▲連抱枕都藏有主題巧思，小飛機圖樣低調點題，為房間增添旅行感與細節美感。

沒有編號的 OMO，開創機場飯店的無限可能

如果你熟悉星野旗下的 OMO 系列，可能會立刻發現：這間怎麼沒有OMO3、OMO5、OMO7那樣的數字編號？原來，這「無編號」恰恰代表它的獨特性—OMO 關西機場不只是城市飯店的延伸，而是一場從「飛行」出發的全新住宿體驗，充滿實驗精神與旅行感。

▲少了數字，卻多了巧思。這間 OMO 以設計與貼心細節，重新詮釋「機場型飯店」的各種可能。

▲第一間 OMO 機場飯店表現超亮眼，期待星野集團未來在更多機場打造這樣的貼心據點。

▲適合家人或好友同行的四人房，光線好、空間足，讓人一進門就放鬆。

一場從「飛行」出發的住宿體驗

走進二樓大廳，眼前景象立刻喚醒旅人的飛行記憶：天花板燈飾設計靈感來自飛機引擎，接待櫃檯上方懸掛著以星野視角打造的飛機模型，帶來一種「還沒登機，卻已啟航」的出遊氛圍。而牆面上熟悉的 OMO「GO-KINJO地圖」這回則搭配可愛小飛機標記，點綴周邊景點與購物情報，充滿旅行感。

▲飛機引擎造型的燈飾設計，為大廳注入動感與未來感，也點出這間「機場型飯店」的主題巧思。

▲OMO 飛機現身入住櫃檯，雖然不是實體班機，但這款原創模型巧妙呼應機場飯店主題，令人會心一笑。

▲行李寄放區靈感來自機場安檢設計，細節滿滿，讓人感受到貼心又趣味十足的用心巧思。

客房內也延續飛行主題，床頭飛機圖樣抱枕、馬克杯與漱口杯等細節皆與主題呼應，設計不只實用，更讓整體住宿充滿趣味與紀念感。

▲四人房有個小客廳空間，可在這喝茶、吃東西或與親友討論行程。

▲客房風格簡潔明亮，舒適又不失設計感。

▲小細節看星野美學，配色上的用心不可少。

疲憊旅人的救贖：療癒系大浴場

無論你是剛抵達關西、準備展開旅程，或像我一樣在旅程尾聲來到這裡，OMO 關西機場的大浴場都將成為你的充電站。

設有六種不同湯池與桑拿空間，甚至有復古錢湯中才看得到的「電氣風呂」，透過低頻電流溫柔刺激全身，令人徹底放鬆。而最特別的，是半露天湯池牆上的投影幕，輪播星野集團旗下各家飯店的影像，讓人泡湯時也能一邊夢想下一段旅程。

▲大浴場規模超乎我的想像，若入住一定要來好好放鬆。

▲湯池種類多元，甚至還有個人湯。

星野式貼心服務，總是預先想到你所需

OMO 關西機場不是只有視覺與空間設計令人驚艷，它從入住流程到退房後的服務，幾乎每一處都能感受到「這就是我需要的」貼心。

● 免費接駁車：與機場間設有定時接駁，住客可提前預約，輕鬆移動零負擔。

● 超有創意的行李寄放區：以機場為靈感，每個寄放櫃都用全球機場縮寫命名，我還找到「TPE（桃園機場）」與「TSA（松山機場）」，退房後若不急著前往機場，行李可先方便寄放在此。

● 行李打包台＋秤重機：寄物區貼心備有打包桌與磅秤，讓你採購完能立刻收拾戰利品，不用擔心超重。

● 「機場貴賓室風格」的開放休憩空間：退房後還有時間？一樓設有如Lounge般的沙發區，插座齊全，適合等車、處理工作或發呆放空。

● 外帶早餐盒：若班機是隔天一大早而擔心沒時間坐下來慢慢吃早餐？沒關係，飯店特別設計了外帶早餐盒，讓房客能以最短時間為自己準備一份合口味的餐盒。

▲細看這些寄物櫃，每一個都標註著來自世界各地機場的英文縮寫，充滿巧思與趣味。

▲打包檯旁貼心設置電子秤，方便登機前調配行李重量。

▲一樓設有開放式休憩區，打造如機場貴賓室般的舒適氛圍，讓旅人等候或放鬆皆宜。

▲早餐採自助式供應，菜色多元且精緻，為一天旅程注入滿滿活力。

頂樓Rooftop Bar｜在70公尺高空與落日乾杯

若說這間飯店最讓我驚喜的空間，是那座位於頂樓、視野無敵的Rooftop Bar：「Yona Yona Moonwalk」。這裡不只可遠眺臨空城摩天輪、俯瞰大阪灣，更是看飛機起降與百選日落的絕佳場域。

傍晚五點開張的酒吧，由日本輕井澤起家的精釀啤酒品牌YONA YONA ALE駐點經營，供應果香系、清爽系與苦味系等各式生啤，推薦嘗試「啤酒飛行組合」，一盤三杯小啤酒，一次解鎖多種風味。

有趣的是，YONA YONA ALE和星野集團其實淵源深厚，當年星野正是這家啤酒廠的早期股東之一，如今也算是「輕井澤雙品牌聯名重逢」的完美結合。

▲呼應店名，以月亮為靈感的酒吧空間設計。

▲一邊欣賞大阪灣日落一邊小酌，再享受不過。

▲多款風味啤酒齊聚，讓啤酒迷忍不住一試再試，探索更多美妙口感。

▲搭配的餐點不馬虎，還有「啤酒飛行組合」可一次品飲3種不同風味的啤酒。

血拼零距離，關西機場最值得多住一晚的理由

選擇入住 OMO 關西機場，除了設計感與貼心服務，還有一大優勢：購物天堂就在隔壁！

從飯店步行幾分鐘，即可抵達關西地區最大規模的「臨空Premium Outlets」，集結歐美與日系品牌，更有好買的生活雜貨。拎著戰利品回飯店泡湯、秤重、打包，一切行雲流水，完美收尾。

▲暮色中的購物廣場，度假感滿點，讓人放鬆心情盡情血拼。

▲臨空Premium Outlets是我近年關西旅程中必訪的購物天堂。

住一晚，不趕飛機也能冒險：臨時起意的和歌山一日遊

這次入住 OMO 關西機場後，飯店人員的一句話讓我靈光一閃：「從這裡過個山，就是和歌山，很近喔！」於是隔天清早，我搭上特急電車，約40分鐘後抵達和歌山市，展開一場說走就走的隨興旅行。

▲輕鬆出行，自在享受旅途中的光影。

當天沒什麼必去景點，但抵達和歌山後有個當務之急是我要找一家不錯的咖啡館。在Google Maps上隨手搜尋，來到一間小巧但有溫度的店。點了拿鐵，卻因奶泡機故障，改成店員推薦的手沖咖啡。喝著咖啡、查著地圖，看好了下一步行程，結帳時店員突然遞上一杯剛做好的熱拿鐵，原來剛修好了機器，堅持要請我喝那杯本該屬於我的飲品。當下真是好感動，不只是這杯額外賺到的咖啡，更是那份主動的貼心與在意，讓人暖到心坎裡。

▲謝謝咖啡店給我的驚喜與用心，讓我對和歌山留下很好的印象。

▲陽光灑落在春日嫩綠的枝葉間，光影斑駁，美得讓人心醉。

這日順道走訪和歌山城，這座建於小山上的歷史名城，過程有點辛苦，但登高後的風景確實讓人心曠神怡。這天臨時起意的和歌山一日遊，滿溢陽光綠意及肆意漫無目的，不禁讓我想起14年前旅居溫哥華的7個月，也常常這樣，一個人舒服的走著走著就開心了…

▲和歌山城被茂密綠意環繞，宛如藏身於自然懷抱中的古老守護者。

▲登上和歌山城天守閣，俯瞰周遭美景，視野開闊壯麗。

這不只是「機場過夜」，而是旅程的延伸篇章

OMO 關西機場飯店讓我重新定義了「旅程的最後一晚」該有的從容模樣。它不只是方便的機場住宿，而是一段值得期待的旅程續章—可以在Rooftop與夕陽乾杯、到大浴場放鬆疲憊的身體，也能提著戰利品開心打包，甚至臨時跳上電車，展開另一場說走就走的小冒險。

下次來關西，別急著飛走，不妨多留一晚住進 OMO 關西機場，也許你也會遇見一杯額外送上的拿鐵，還有那段旅途中最溫柔的意外風景。

▲飯店早餐招牌之一：現做熱呼呼的鬆餅，香氣四溢讓人一早幸福滿滿。

▲前往頂樓酒吧的指引，猶如月光灑落也是啤酒傾注，太有設計感。

/ Info. /

OMO 關西機場 by 星野集團

官網｜IG

地址：598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1-833

星野集團官網