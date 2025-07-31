agnès b. 17款藝術家聯名T恤登台！走進Dream Plaza像逛潮流美術館

記者鮑璿安／台北報導

「擁有一件T恤，就如同擁有一件藝術品」，為慶祝agnès b.成立50週年，品牌特別於台北Dream Plaza概念店舉辦《Artist Tee Exhibition》展覽，展期自7月25日至9月28日，展出來自全球17位藝術家的聯名T恤系列，讓民眾可以穿上藝術、將創作帶入日常生活。





▲agnès b.台北Dream Plaza概念店舉辦《Artist Tee Exhibition》展覽，展期自7月25日至9月28日，展出來自全球17位藝術家的聯名T恤系列 。（圖／品牌提供，以下同）

這場展覽延續agnès女士自1985年起推動的藝術家T恤精神，當年第一件作品來自義大利畫家Antonio Recalcatti，他以身體為筆、顏料為媒，留下視覺震撼的印記。之後agnès b.陸續與來自不同領域的藝術家合作，打造每一季的限量T恤系列。從紐約街頭塗鴉巨擘Futura 2000，到巴黎詩意塗鴉的Rafael Gray；從影像詩人Harmony Korine到匿名創作者JIM JOE，每件T恤都是一件「可穿的藝術品」。





▲作品面向多元，包含街頭塗鴉、攝影、行為藝術、插畫、電影影像與當代拼貼。

本次展出作品風格橫跨街頭塗鴉、插畫、攝影、拼貼與行為藝術，還包括台灣首位參展藝術家 Creepy Mouse，他擅長融合哥德體書法與塗鴉精神，讓城市成為情緒的出口。現場同時展出Jean-Charles de Castelbajac、Bangala等藝術家的經典作品，每件T恤售價約4580元，從印花構圖到字體手感都展現濃厚個人風格。agnès女士曾說：「這些T恤就像一個不可思議的媒介，可以傳播藝術、創意與言論，同時也是穿著者表達自我的方式。」這場展覽無疑是一場視覺與靈魂的穿搭革命。

同場加映





▲ Marimekko絕美花間藝境展快閃登場 。（圖／品牌提供）

Marimekko日前舉辦絕美花間藝境展，特別引進 2025 春夏全新系列的 25 款布花作品，讓標誌性花卉擁有嶄新綻放的姿態，邀請來自芬蘭與全球不同背景的藝術家，透過繪畫、拼貼與數位媒材詮釋「花朵」的各種生命型態。像是首次合作的插畫家Eija Vehviläinen，利用對稱鏡像的巧妙運用，將花卉拆解成童趣、具有衝擊的全新形象。設計師Aino-Maija Metsola則是將花卉改以水彩呈現出優雅意向，自然風景和日常觀察都是她作品設計的重要靈感來源。